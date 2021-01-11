Covid-19: Байден получил вторую дозу вакцины

Байден получил вторую прививку от Covid-19. Фото: facebook.com joebiden

Избранный президент США Джо Байден получил вторую прививку от коронавируса.

Таким образом он завершил свою вакцинацию. Процедура вакцинации транслировалась телеканалом ABC.

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Байдена прививали вакциной от коронавируса, которую разработали компании Pfizer и BioNTech. Процесс прививки снова проходил публично, чтобы показать населению безопасность вакцинации от коронавируса.

BREAKING: President-elect Joe Biden receives second dose of COVID-19 vaccine. https://t.co/eUiP5jRuGU pic.twitter.com/zifS91ic4B — ABC News (@ABC) January 11, 2021

Первую дозу Covid-вакцины Pfizer / BioNTech Байден получил 21 декабря. Вакцинация проходила в одной из больниц в штате Делавэр.