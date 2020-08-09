Члены культа убили пять человек

 
Ексклюзивы
1/5
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Строители отмечают профессиональный праздник: сколько зарабатывают специалисты в Украине и за рубежом
Просмотров: 828
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 945
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 324
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2133
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1233
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18702
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3717
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6921
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
Фото
Все фото
3
5
6
12
20
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Россиянам с СМС предлагают вознаграждение $10 млн за информацию о выборах в США
Взрыв в Бейруте спровоцировал антиправительственные протесты. Есть раненые
Взрыв в Бейруте спровоцировал антиправительственные протесты. Есть раненые
Слона едва не сбил поезд
Слона едва не сбил поезд
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
В Польше за подделку сигарет задержали украинцев
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Переброшены машины, стертые в пыль дома - фоторепортаж Reuters с эпицентра взрыва в Бейруте
Видео
Все видео
В Минске огородили здание в центре столицы
В Минске огородили здание в центре столицы
Выборы в Беларуси: силовики задержали велосипедистов
Выборы в Беларуси: силовики задержали велосипедистов
Белорус включил на концерте песню Цоя и попал за решетку
Белорус включил на концерте песню Цоя и попал за решетку
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Конкурент SpaceX: украинец создал мощную космическую компанию
Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета
Как после взрыва ядерной бомбы: показали Бейрут с высоты птичьего полета
Интервью
1/5
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Хаос и некомпетентность: почему людей Зеленского обставят мэры в регионах
Просмотров: 954
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 324
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1593
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 711
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2133
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 378
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
воскресенье, 09 августа 2020 13:39

Члены культа убили пять человек

  Комментировать
Члены культа убили пять человек
Чарльза Мэнсона везут в суд ФОТО: Getty Images

Члены культа Чарльза Мэнсона убили пятерых человек в доме режиссера Романа Полански в Беверли-Хиллз в Калифорнии, США, 9 августа 1969-го. Среди жертв - беременная жена Полански актриса Шерон Тейт.

Через два дня у себя в доме нашли новых жертв: работника супермаркета Лено ЛаБьянка и его жену Розмари.

Мэнсон родился в Огайо в 1934 году. Его 16-летняя мать не была замужем. Мэнсон часто попадал в детские приюты. Подростком - в тюрьму. В 1967-м уволился и переехал в Лос-Анджелес. Основал коммуну хиппи. Наркотики и оргии там были привычными.

Мэнсон проповедовал в коммуне. Ее члены называли себя "Семьей". Убеждал их, что война между темнокожими и белыми неизбежна, а закончится она безграничной властью "Семьи". Говорил, что надо спровоцировать ее. Для этого убивать богатых белых так, чтобы это выглядело преступлениями темнокожих.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Человеческие останки выкапывают и везут к патологоанатому, который исследует и описывает тело

Семья Полански не была целью Мэнсона. Он выбрал этот дом, потому что когда-то там жил продюсер. Тот не захотел заключить контракт с Мэнсоном на запись музыки. Полански не было дома, но к жене Тейт пришли друзья. Среди них - наследница владельцев кофейной компании Эбигейл Фольгер. Всех зарезали или застрелили. Сам Мэнсон в дом не заходил. Но его обвинили в том, что вдохновил людей на убийство.

Мэнсона сначала не подозревали. Но один из членов секты в тюрьме начал хвастаться убийствами. Чарльза арестовали. На суде вел себя странно. Говорил, что ни о чем не жалеет. В 1971-м его приговорили к смертной казни. Однако, в следующем году смертную казнь отменили. Приговор заменили пожизненным.

Чарльз Мэнсон умер в тюрьме в 2017 году.

15 августа в украинский прокат вышел фильм "Однажды в Голливуде". Это девятая лента американского режиссера Квентина Тарантино. Посвящена теле- и киноиндустрии конца 1960-х в США.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Члены культа убили пять человек». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
августа

Члены культа убили пять человек

Самое читаемое
Фотограф Давид Дубницкий: &quot;я визуализирую мечты и фантазии людей&quot;
Фотограф Давид Дубницкий: "я визуализирую мечты и фантазии людей"
33
 Просмотров: 68085
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
Самая сексуальная гольфистка мира: откровенные фото горячей спортсменки
16
 1 Просмотров: 17910
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу
ЕС закрыл границы: кто не сможет поехать в Европу Просмотров: 16920
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 1 Просмотров: 13968
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
Банда грабителей до утра считали украденные деньги
 Просмотров: 8199
Мир
Им наплевать: появилась реакция Лукашенко на неявку прокуроров Украины и России
Им наплевать: появилась реакция Лукашенко на неявку прокуроров Украины и России Просмотров: 27
Женщина пришла в гости с трупом ребенка в пакете
Женщина пришла в гости с трупом ребенка в пакете Просмотров: 90
Лукашенко спросили о победе на выборах: что он ответил
Лукашенко спросили о победе на выборах: что он ответил Просмотров: 576
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь
Эксперт рассказал, пойдет ли Путин на прямое военное вмешательство в Беларусь Просмотров: 576
Германия третий день фиксирует более тысячи случаев коронавируса
Германия третий день фиксирует более тысячи случаев коронавируса Просмотров: 162
Больше всего комментируют
69
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
3
Крымчане с российским паспортом не могут получить шенгенскую визу
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Таможенники уничтожили в Одессе 2 тысячи футбольных мячей
1
19-летний водитель сбил и трижды переехал 4-летнюю девочку (18+)
Голосов: 681
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua