Члены культа убили пять человек

Чарльза Мэнсона везут в суд ФОТО: Getty Images

Члены культа Чарльза Мэнсона убили пятерых человек в доме режиссера Романа Полански в Беверли-Хиллз в Калифорнии, США, 9 августа 1969-го. Среди жертв - беременная жена Полански актриса Шерон Тейт.

Через два дня у себя в доме нашли новых жертв: работника супермаркета Лено ЛаБьянка и его жену Розмари.

Мэнсон родился в Огайо в 1934 году. Его 16-летняя мать не была замужем. Мэнсон часто попадал в детские приюты. Подростком - в тюрьму. В 1967-м уволился и переехал в Лос-Анджелес. Основал коммуну хиппи. Наркотики и оргии там были привычными.

Мэнсон проповедовал в коммуне. Ее члены называли себя "Семьей". Убеждал их, что война между темнокожими и белыми неизбежна, а закончится она безграничной властью "Семьи". Говорил, что надо спровоцировать ее. Для этого убивать богатых белых так, чтобы это выглядело преступлениями темнокожих.

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Семья Полански не была целью Мэнсона. Он выбрал этот дом, потому что когда-то там жил продюсер. Тот не захотел заключить контракт с Мэнсоном на запись музыки. Полански не было дома, но к жене Тейт пришли друзья. Среди них - наследница владельцев кофейной компании Эбигейл Фольгер. Всех зарезали или застрелили. Сам Мэнсон в дом не заходил. Но его обвинили в том, что вдохновил людей на убийство.

Мэнсона сначала не подозревали. Но один из членов секты в тюрьме начал хвастаться убийствами. Чарльза арестовали. На суде вел себя странно. Говорил, что ни о чем не жалеет. В 1971-м его приговорили к смертной казни. Однако, в следующем году смертную казнь отменили. Приговор заменили пожизненным.

Чарльз Мэнсон умер в тюрьме в 2017 году.

15 августа в украинский прокат вышел фильм "Однажды в Голливуде". Это девятая лента американского режиссера Квентина Тарантино. Посвящена теле- и киноиндустрии конца 1960-х в США.