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четверг, 18 ноября 2021 16:25

Число беженцев в Беларуси стремительно возросло

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Число беженцев в Беларуси стремительно возросло
15 ноября количество беженцев в лагере между Польшей и РБ составило более 2 тыс. По состоянию на 18 ноября заявляют о 7 тыс. Фото: belta.by

Количество мигрантов в Беларуси за три дня возросло на 5 тис. По состоянию на 18 ноября в республике находится около 7 тыс. беженцев.

Об этом заявила пресс-секретарь самопровозглашенного президента страны Наталья Эйсмонт, передает Telegram-канал "Пул Первого".

"На сегодняшний день на территории Беларуси находятся примерно 7 тысяч беженцев. Из них на границе в так называемом стихийном лагере – примерно 2 тысячи человек", – рассказала Эйсмонт.

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Добавила, что от 200 до 500 человек разместились на границе, но стихийно в других точках.

"Это – беженцы, которых поляки пытались выбросить силой за пределы Польши после того, как они туда уже проникли", – утверждает представитель белорусского диктатора.

Пограничная служба Беларуси заявила, что в прошлые выходные 13-14 ноября беженцы продолжали прибывать в страну. По состоянию на 15 ноября их количество в лагере между Польшей и РБ возросло более чем до 2 тыс.

18 ноября часть нелегальных мигрантов планируют вернуть из Беларуси в Ирак. Количество добровольно решивших вернуть Беларусь достигло 325, сообщил представитель МИД Ирака Ахмед ас-Сахаф.

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