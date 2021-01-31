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воскресенье, 31 января 2021 11:35

Чиновника казнили за взятки и любовниц

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Чиновника казнили за взятки и любовниц
Лай Сяомин казнили в пятницу, 29 января. Фото: CCTV

В Китае казнили ексголову государственной компании по управлению активами China Huarong Asset Management Co. Лай Сяомин. Его обвинили в многочисленных взятках и многоженстве.

"Заслуги Лая были недостаточными, чтобы получить более мягкое наказание с учетом фактов, характера, обстоятельств и степени вреда обществу, причиненных его преступлениями во взяточничестве", - говорится в комментарии Верховного суда, сообщает People's Daily.

Дело Сяоминь считают одним из самых громких дел о коррупции в Китае за последние годы. Мужчина управлял государственным органом банковского регулирования. При этом, начиная с 2008 года, набрал взяток на $278 млн. А также, долго жил с любовницами, имея жену.

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В 2020 году в эфире государственного телевидения он признался, что хранил деньги, ценности и другие активы в квартире в Пекине, которую называл супермаркетом. В то же время утверждал, что с взяток он не потратил ничего, потому что хотел сохранить средства для детей.

Перед исполнением приговора ексчиновник встретился со своими близкими родственниками.

Власти Северной Кореи казнили двух чиновников на фоне экономических трудностей во время пандемии. Так, по данным разведки, одного чиновника казнили за ввоз в страну запрещенных товаров на фоне усиленного таможенного контроля на границе из-за пандемии. Другого высокопоставленного чиновника казнили по обвинению в махинациях с обменом валют.

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