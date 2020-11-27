В стране казнили двух чиновников

Приговоры о казни вынесли на фоне мер борьбы с коронавируса. Фото: Reuters

Власти Северной Кореи казнили двух чиновников на фоне экономических трудностей во время пандемии.

Так, по данным разведки, одного чиновника казнили за ввоз в страну запрещенных товаров на фоне усиленного таможенного контроля на границе из-за пандемии. Об этом говорится в докладе Национального агентства разведки Южной Кореи, сообщает Associated Press.

Другого высокопоставленного чиновника казнили по обвинению в махинациях с обменом валют.

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Как отмечается, в последнее время руководитель КНДР Ким Чен Ын делал "безрассудные поступки" на фоне экономических проблем, в частности, поднял цены на сырьевые товары и сократил объем промышленного производства.

Кроме того, было приказано прекратить рыбную ловлю и производство соли из-за опасений, что морская соль может быть заражена коронавируса.

Евросоюз раскритиковал решение Соединенных Штатов Америки восстановить смертную казнь после почти 20-летней паузы. Часть казней уже состоялась, другие запланированные на декабрь и январь.