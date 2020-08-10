ЦИК Беларуси обнародовала предварительные результаты выборов

По данным ЦИК, Лукашенко лидирует на выборах. Фото: unn

Глава Центризбиркома Беларуси Лидия Ермошина обнародовала предварительные результаты выборов президента.

По данным ЦИК, кандидаты набирают такое количество голосов:

Александр Лукашенко - 80,23%,

Светлана Тихановская - 9,9%,

Анна Канопацкая - 1,68%,

Сергей Черечень - 1,13%,

Андрей Дмитриев - 1,04%.

Против всех проголосовали 6,02% избирателей. Явка составила 84,23%.

По словам главы ЦИК, комиссия не обнародовала предварительные данные раньше, так как ее вместе с аналитиком около 01:00 эвакуировали из Дома правительства из-за протестов в Минске. Также она заявила, что стране нужно переходить на электронное голосование, чтобы избежать давления на членов избиркомов.

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В то же время результаты экзитполлов заграничных избирательных участков абсолютно противоположные. У Светланы Тихановской - 81,57%, 9,42% отказались отвечать, у Александра Лукашенко - 5,89%, против всех - 1,82%, у остальных кандидатов около 0,4%.

Такие данные получили, опросив около 8 тысяч человек из 21 заграничного избирательного участка.

В Беларуси начались акции протеста. Причина - объявление результатов выборов президента, согласно которым победу одержал действующий глава государства Александр Лукашенко. Люди массово вышли на улицы с протестами во многих городах. Больше всего их в столице Минске. Туда еще утром пригнали много ОМОНа, спецтехники. Центр заблокирован силовиками, они разгоняют митингующих, задерживают их.