Четыре телеканала прекратили вещание из-за насильственной смерти журналиста

Избитый сотрудник СМИ Александр Лашкарава, который умер 11 июля. Фото: GUGA MAISURADZE

В Грузии четыре оппозиционные каналы прекратили вещание на 24 ч. в знак протеста против насилия над журналистами. Это связано со смертью оператора телеканала "ТВ Пирвели" Александра Лашкаравы во время беспорядков в Тбилиси.

Об этом сообщило издание DW.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Грузии требуют отставки правительства из-за смерти журналиста от противников ЛГБТ

Руководство телекомпаний "ТВ Пирвели", "Мтавари архи", "Формула" и "Кавкасия" требуют от властей наказать всех причастных к совершению насилия.

В сетке вещания на черном фоне показывают список из 53 журналистов, которых избили противники ЛГБТ-сообщества 5 июля.

На Лашкараву набросились гомофобы. Оператор попал в больницу с сотрясением мозга и многочисленными переломами костей лица. Его выписали через три дня. 11 июля Лашкараву нашли мертвым в своей квартире.

Из-за смерти журналиста на улицы вышли митингующие с требованием отставки правительства Грузии. Ответственность за избиение сотрудников СМИ положили на власть.

5 июля в Тбилиси представители националистических групп и противники ЛГБТ-сообщества сорвали Марш достоинства. Агрессивная толпа гомофобов напала на участников шествия. Пострадали более 50 работников СМИ.