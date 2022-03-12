Черный список: Oriflame, Leroy Merlin и Ашан остаются в РФ

В российской сети Ашан гипермаркеты работают в обычном режиме, заявили в пресс-службе компании. Фото: auchan.com

Компании Oriflame, Leroy Merlin и Ашан объявили, что остаются работать в России, несмотря на санкции и то, что более 200 компаний уже заявили о прекращении работы в этой стране.

Сеть магазинов для ремонта Leroy Merlin не будет останавливать деятельность, а цены повысят только при наличии обоснований.

"Leroy Merlin хочет продолжать предоставлять нужный уровень сервиса и гарантировать наличие товаров для клиентов, сообщила компания в своем прессрелизе.

Компания гарантирует рассмотрение запросов на изменение закупочных цен в более короткие сроки от трех до пяти дней. Но не будет принимать необоснованное повышение.

Компания хочет создать штаб по импортозамещению и активизировала поиск нового ассортимента", - пишет Forbs.

Ритейлер открыт для увеличения поставок и расширения ассортимента после выхода нескольких игроков с российского рынка, пишут в пресс-релизе.

Сеть входит во французскую группу Adeo. У России имеет 100 магазинов.

Шведско-швейцарская косметическая компания Oriflame также не намерена отказываться от российского рынка.

Вторжение России в Украину – "ужасная катастрофа", но Oriflame останется в РФ, заявил гендиректор компании Магнус Бреннстрем, пишет Dagens Industri.

Таким образом компания хочет якобы "поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики Oriflame".

В РФ Oriflame располагает заводом, на котором работает 1000 сотрудников, а также около миллиона консультантов. В 2021 году на РФ приходилось 16% продаж компании, составивших чуть больше 1 млрд евро.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак

Также остается работать в РФ французская сеть супермаркетов и гипермаркетов Ашан. Раньше была информация, что сеть уйдет с рынка этой страны. В пресс-службе назвали это слухами.

"Мы удивлены появлением на рынке таких слухов. Верить им нет оснований: наши магазины продолжают работать в обычном режиме", - заявили в пресс-службе Auchan, пишет французский сайт Capital.

Номинально Ашан является основным структурным подразделением французкой компании "Ассоциация семьи Мюлье". Там заявили, что российские работники "не имеют никакого отношения к началу войны" и что им "нужна их работа", сообщает Capital.

В РФ работает 235 гипермаркетов. В соцсетях приглашают своих клиентов следить за своими новостями также в "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

О прекращении или приостановлении работы в РФ уже заявили более 200 иностранных компаний из-за военного вторжения в Украину.

В частности, ИКЕА приостановила работу в России и прекращает операции с РФ и Беларусью.