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суббота, 12 марта 2022 22:00

Черный список: Oriflame, Leroy Merlin и Ашан остаются в РФ

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Черный список: Oriflame, Leroy Merlin и Ашан остаются в РФ
В российской сети Ашан гипермаркеты работают в обычном режиме, заявили в пресс-службе компании. Фото: auchan.com

Компании Oriflame, Leroy Merlin и Ашан объявили, что остаются работать в России, несмотря на санкции и то, что более 200 компаний уже заявили о прекращении работы в этой стране.

Сеть магазинов для ремонта Leroy Merlin не будет останавливать деятельность, а цены повысят только при наличии обоснований.

"Leroy Merlin хочет продолжать предоставлять нужный уровень сервиса и гарантировать наличие товаров для клиентов, сообщила компания в своем прессрелизе.
Компания гарантирует рассмотрение запросов на изменение закупочных цен в более короткие сроки от трех до пяти дней. Но не будет принимать необоснованное повышение.
Компания хочет создать штаб по импортозамещению и активизировала поиск нового ассортимента", - пишет Forbs.

Ритейлер открыт для увеличения поставок и расширения ассортимента после выхода нескольких игроков с российского рынка, пишут в пресс-релизе.

Сеть входит во французскую группу Adeo. У России имеет 100 магазинов.

Шведско-швейцарская косметическая компания Oriflame также не намерена отказываться от российского рынка.

Вторжение России в Украину – "ужасная катастрофа", но Oriflame останется в РФ, заявил гендиректор компании Магнус Бреннстрем, пишет Dagens Industri.

Таким образом компания хочет якобы "поддержать консультантов, единственным источником дохода которых является продажа косметики Oriflame".

В РФ Oriflame располагает заводом, на котором работает 1000 сотрудников, а также около миллиона консультантов. В 2021 году на РФ приходилось 16% продаж компании, составивших чуть больше 1 млрд евро.

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Также остается работать в РФ французская сеть супермаркетов и гипермаркетов Ашан. Раньше была информация, что сеть уйдет с рынка этой страны. В пресс-службе назвали это слухами.

"Мы удивлены появлением на рынке таких слухов. Верить им нет оснований: наши магазины продолжают работать в обычном режиме", - заявили в пресс-службе Auchan, пишет французский сайт Capital.
Номинально Ашан является основным структурным подразделением французкой компании "Ассоциация семьи Мюлье". Там заявили, что российские работники "не имеют никакого отношения к началу войны" и что им "нужна их работа", сообщает Capital.

В РФ работает 235 гипермаркетов. В соцсетях приглашают своих клиентов следить за своими новостями также в "ВКонтакте" и "Одноклассниках".

О прекращении или приостановлении работы в РФ уже заявили более 200 иностранных компаний из-за военного вторжения в Украину.
В частности, ИКЕА приостановила работу в России и прекращает операции с РФ и Беларусью.

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