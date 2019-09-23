"Чернобыль" получил 3 премии Emmy

Сериал "Чернобыль" получил три премии "Эмми". Фото - Associated Press

Сериал "Чернобыль" компании НВО получил три премии на 71-й церемонии вручения наград в области телевидения Emmy, которая состоялась 22 сентября во Лос-Анджелесе.

"Чернобыль" удостоен премии за режиссуру мини-сериала или фильма (Йохан Ренко), сценарий мини-сериала или фильма (Крейг Мейзин) и как лучший минисериал, сообщает Hollywood Reporter.

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Emmy - самая престижная в США телевизионная премия. Присуждается Академией телевизионных наук и искусств за передаче, транслируемые в вечерние часы активного просмотра.

"Чернобыль" - пятисерийный драматический мини-сериал, созданный американским телеканалом HBO совместно с британской телесетью Sky и посвященный аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году, ликвидации последствий этой аварии и расследованию ее причин. Роли исполнили Джаред Харрис, Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон, Пол Риттер и другие. Премьера "Чернобыля" состоялась 6 мая 2019 в США и 7 мая 2019 в Великобритании. Съемки сериала проходили в Киеве и в Литве.