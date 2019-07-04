Центр Амстердама освободят от проституток

Квартал красных фонарей может исчезнуть из центра Амстердама. Фото - Интересный мир

Мэр Амстердама Фемке Халсема анонсировала радикальные изменения в работе местного секс-памятника - квартала красных фонарей. Не исключено, что все бордели в центре города вскоре закроют. При этом мэр города заверила, что о запрете проституции речь не идет.

Городская власть предложила другие варианты. Этот перенос борделей из центра в другие районы. Также размышляют над идеей создания в городе обособленной "эротической зоны". При этом традиционные для квартала красных фонарей уличные "витрины" с женщинами запретят, сообщает ВВС.

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"Думаю, многие женщины, которые там работают, чувствуют себя униженными и высмеянными - это одна из причин, почему мы думаем о введении изменений", - говорит Халсема.

Если предложенные инициативы утвердят, то это будут самые масштабные изменения в работе секс-индустрии Амстердама за несколько десятилетий. По словам мэра, все эти шаги будут направлены на борьбу с торговлей людьми. А также с туристами, которые иногда ведут себя нагло и издеваются над работницами квартала красных фонарей.

Наибольший квартал проституток Калижодо снесли экскаваторами в северной части столицы Индонезии Джакарте. Так власти пытаются искоренить проституцию. В стране уже не работают около 70 кварталов красных фонарей. К 2019 году правительство планировало закрыть еще 100. А место - превратить в парк. Когда Калижодо был зеленой зоной.