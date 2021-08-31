Цель Байдена в Украине - избежать конфликта с Россией - что о нас пишет мировая пресса

Gazeta.ua подготовила обзор прессы - что писали 24-31 августа в мировых СМИ об Украине и событиях вокруг нее.

"Украинские войска спасли афганцев, отправившихся в Канаду, в дерзкой операции", The Globe and Mail, Канада

Самолет с афганскими переводчиками, а также их семьями, прибыл в Киев после дерзкой операции украинских солдат в аэропорту Кабула.

Спасение, которое координировали украинские военные, офис президента Владимира Зеленского и издания The Globe and Mail, может открыть дорогу другим афганцам, спасающимся от талибов, направиться в Канаду. Оттава пообещала переселить уязвимых афганцев при условии, что они смогут добраться до третьих стран. Правительство Канады запросило правительство Украины, готово ли оно перевезти в Киев беженцев, направляющихся в Канаду.

Автор: EVGENY MALOLETKA Слева направо: репортер The Globe and Mail Марк Маккиннон, ремонтник Мохаммед Шариф Шараф и бывший канадский военный переводчик Джавед Хакмал в Киеве 29 августа

Спасение переводчиков осуществили утром в пятницу, 27 августа, в Кабуле. Это произошло на следующий день после того, как последний канадский эвакуационный самолет покинул Афганистан, и через несколько часов после смертельной атаки террориста-смертника у ворот международного аэропорта Кабула. Тогда погибли не менее 170 афганцев, а также 13 солдат США. После нападения, которое организовало местное отделение ИГИЛ, Америка заявила, что только иностранным гражданам, но не афганцам с визами, разрешен въезд в аэропорт.

Несмотря на это ограничение, а также на растущие риски для коалиционных сил в преддверии запланированного вывода последних сил США до 31 августа, украинские войска вышли в город Кабул пешком, чтобы сопровождать в аэропорт два микроавтобуса с переводчиками и их семьями, направлявшимися в Канаду. Всего 19 человек. У солдат были фото номерных знаков микроавтобусов, они окружили их и сопровождали машины последние 600 м до аэропорта.

Автор: GETTY IMAGES Около 360 человек, 80 из которых граждане Украины, эвакуированы из Кабула в Киев, 28 августа

После прибытия в аэропорт афганцев поместили в военный грузовой самолет, который находился в Кабуле как часть вклада Украины по операции в Афганистане. Люди вылетели в пакистанскую столицу Исламабад вместе с группой других афганцев, которых украинцы спасли ранее. В столице Пакистана их пересадили на зафрахтованный коммерческий самолет, который доставил группу в Украину с короткой остановкой в азербайджанской столице Баку.

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Две предыдущие попытки эвакуации, запланированные канадскими военными перед отъездом из аэропорта Кабула, не привели к успеху. Как и попытка, организованная госдепартаментом США. Они полагались на то, что афганцы и их семьи смогут добраться до назначенных мест встречи возле ворот аэропорта, что оказалось невозможным в условиях хаоса, где тысячи афганцев собрались в надежде улететь из Кабула.

Украинская операция была успешной там, где другие провалились, потому что украинские военные перебросили в город спецназ, чтобы провести спасательные операции. Эвакуированные заявили, что были ошеломлены тем, что украинские военные пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы.

Украинская операция была успешной там, где другие провалились, потому что украинские военные перебросили в город спецназ, чтобы провести спасательные операции. Эвакуированные заявили, что были ошеломлены тем, что украинские военные пошли на риск, чтобы спасти их, чего не сделали канадские и американские силы

"В течение последнего месяца я просил, чтобы нас кто-нибудь достал. Мы просили американцев, канадцев, катарцев, всех. И никакого решения. Они боялись выйти за пределы аэропорта. Украинские солдаты стали для нас ангелами. Они проделали исключительную работу. У них большие сердца", - сказал Джавед Хакмал, 33-летний отец четверых детей, два года проработавший в канадском спецназе в Кандагаре.

Хотя драматическая операция в Кабуле, скорее всего, не повторится из-за ухудшения ситуации с безопасностью в Афганистане, проложенную тропу Исламабад-Киев могут использовать для перемещения других афганцев, которые летят в Канаду, и добрались до Пакистана.

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"Канада запросила нашу дальнейшую поддержку, и мы будем рады помочь. Спасение в Кабуле показало возможности украинских вооруженных сил и это объяснения, почему Украину следует принять в НАТО. В этих ужасающих обстоятельствах наши военные продемонстрировали храбрость, высокий класс и образцовый профессионализм", - сказал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Бывший посол Канады в Киеве Роман Ващук, который помогал в операции, сказал, что украинцы согласились на спасательную операцию в значительной степени из-за поддержки, которую их страна получила от Канада во время семилетней войны с поддерживаемыми Россией войсками на Донбассе. Канада дала Украине финансовую помощь на сумму около $700 млн с момента начала конфликта, а с 2015-го направила 200 военных на ротационной основе для подготовки украинских войск.

"Президент Украины посещает Белый дом. Байден больше не может притворяться хорошим парнем", Insider, США

Президент Украины Зеленский посещает Белый дом в среду, 31 августа.

Когда весной Россия перебросила пехоту и танковые части к восточной границе Украины, Байден выразил поддержку "суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины". США не признают Крыма или Донбасса в составе России и поддерживают вступление Украины в НАТО. Несмотря на это, политические решения администрации Байдена отражают ограниченность мощи США за рубежом и второстепенное значение безопасности Украины для национальных интересов Америки.



Когда весной Россия перебросила пехоту и танковые части к восточной границе Украины, Байден выразил поддержку "суверенитету, территориальной целостности и евроатлантическим устремлениям Украины". США не признают Крыма или Донбасса в составе России и поддерживают вступление Украины в НАТО. Несмотря на это, политические решения администрации Байдена отражают ограниченность мощи США за рубежом и второстепенное значение безопасности Украины для национальных интересов Америки

Команда Байдена рассматривает Германию как ключевого союзника в Европе. Поэтому отменила санкции в отношении вызывающего споры, но почти завершенного российского газопровода "Северный поток-2". И Украина, и страны Балтии по понятным причинам рассматривают это как угрозу своей энергетической безопасности и заявили о своем недовольстве.

Автор: Пресс-служба президента Украины Зеленский посещает Донбасс, 8 апреля 2021

И хотя администрация Байдена утверждает, что Киеву необходимы дополнительные антикоррупционные реформы, прежде чем сможет присоединиться к НАТО, президент США и его команда знают, что Франция и Германия выступают против членства Украины в Альянсе, поскольку это может спровоцировать новый кризис с Россией. Поэтому Байден должен быть честным с Зеленским в изложении интересов США.

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Раньше в интервью Зеленский потребовал, чтобы Байден более конкретно сказал о дорожной карте членства в Альянсе.

Настаивая на членстве в НАТО, Киев хочет, чтобы США помогли разрешить территориальные споры Украины в военном отношении, применив пункт 5 статьи о взаимной защите НАТО. Москва это знает, поэтому пригрозила, что "те, кто попытаются начать новую войну на Донбассе, уничтожат Украину". Послание Байдена Зеленскому должно дать понять, что вопрос о членстве не обсуждается и решение ситуации на Донбассе зависит от действий Киева и сепаратистов.

Автор: Getty Images Украинские солдаты на передовой у города Дебальцево, 24 декабря 2014 года

Интересы США в Украине в основном заключаются в том, чтобы избежать конфликта с Россией. Администрация Байдена не делает никаких одолжений ни себе, ни Киеву, если продолжит давать риторические заверения в том, что США поддержат украинскую позицию относительно членства.

Интересы США в Украине в основном заключаются в том, чтобы избежать конфликта с Россией

"В Украине раскопаны братские могилы сталинской эпохи", France24, Франция

Историки нашли останки до 20 тыс. человек возле Одессы, на месте массового захоронения жертв сталинского террора. Это делает место одним из крупнейших массовых захоронений, раскопанных на Украине.

Историки нашли останки до 20 тыс. человек возле Одессы, на месте массового захоронения жертв сталинского террора. Это делает место одним из крупнейших массовых захоронений, раскопанных на Украине

Кости обнаружили в этом месяце недалеко от аэропорта Одессы после того, как в рамках планов расширения начались разведочные работы.

"На сегодняшний день обнаружено 29 могил. Тела лежат в несколько слоев. Отчетливо видно как минимум пять слоев", - говорит краевед Александр Бабич на месте, которое до недавнего времени было мусорной свалкой.

Эти люди были казнены в 1930-х, во время сталинского большого террора. Археолог Татьяна Самойлова подчеркнула "цинизм", с которым приводились в исполнение приговоры.

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"Они вырыли ямы в мусоре и бросили в них людей или застрелили их, пока там стояли. Потом засыпали тем же мусором", - сказала Самойлова, стоя рядом с десятками отмеченных могил.

Для удаления верхнего слоя мусора потребовалось 400 грузовиков.

"Когда проведем эксгумацию, решим, что здесь делать. Конечно, планируем сделать памятник", - сказал мэр Одессы Геннадий Труханов.

Некоторые массовые захоронения уже были раскопаны в этом районе в предыдущие годы. Национальность заключенных и преступления, за которые их приговорили к смерти, остаются неизвестными. По оценкам историков, во время сталинских репрессий сотни тысяч украинцев попали в тюрьмы или погибли в лагерях ГУЛАГа. Одно из самых известных мест казней - лес у села Быковня на окраине Киева, где в 1937-1941 годах похоронили десятки тысяч жертв. Миллионы украинцев также погибли во время Голодомора 1932-1933 годов, который Киев расценивает как геноцид, устроенный Сталиным.

В прошлом "Обзоре прессы" Gazeta.ua писала о визите немецкого канцлера Ангелы Меркель в Киев, о визите в украинскую столицу польского президента Анджея Дуды на саммит "Крымская платформа", и о возможных последствиях запуска газопровода "Северный поток-2" для Украины .