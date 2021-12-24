Бывший премьер Франции вошел в совет директоров российской компании

Бывший французский премьер Франсуа Фийон / Getty Images

Бывший премьер Франции Франсуа Фийон вошел в состав совета директоров российской нефтегазохимической компании "СИБУР".

Об этом сообщили на сайте компании в четверг, 23 декабря, пишет "Интерфакс".

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Фийон руководил правительством Франции с 2007 по 2012 годы, при президентстве Николя Саркози. Во Франции идет суд против Фийона за фиктивное трудоустройство жены и детей.

Бывший немецкий канцлер 1998-2005 годов, социал-демократ Герхард Шредер, в 2016 году возглавил совет директоров компании Nord Stream 2 AG, строящей газопровод "Северный поток-2". Он же руководил консорциумом по строительству "Северного потока-1", в котором его месячная зарплата была 250 тыс. евро.

Бывший министр внутренних дел Франции Клод Геан начал отбывать наказание в месте лишения свободы. 76-летний Геан был заключен в тюрьму в понедельник, 13 декабря. Его доставили в парижскую тюрьму Ля Санте.