Бывшего посла Ватикана признали виновным в сексуальных домогательствах

Президент Франции Эммануэль Макрона и архиепископ Луиджи Вентура / Reuters

Суд в Париже признал бывшего посла Ватикана во Франции виновным в сексуальном домогательстве относительно 5 мужчин в 2018-2019 годах.

Архиепископа Луиджи Вентуру, 76 лет, приговорили к 8 месяцам тюремного заключения условно. На суде он не присутствовал, поскольку заявил, что боялся лететь из Рима в Париж из-за коронавируса. Об этом пишет АВС NEWS.

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Вентура отрицает вину. Сексуальное насилие наказывается во Франции лишением свободы на срок до 5 лет и штрафом. Ватикан снял с архиепископа иммунитет в июле 2019-го, что позволило начать над ним суд.

Пятеро мужчин утверждали, что пострадали от действий Вентури, который руками касался их ягодиц во время выполнения дипломатических обязанностей во Франции. Дело получило огласку в феврале 2019-го на фоне многочисленных сексуальных скандалов, касающихся католической церкви.

Вентура объяснил свое поведение тем, что у него латинский темперамент, и в его жестах не было ничего сексуального.

Адвокаты обвинителей говорят, что приговор подтолкнет не молчать других жертв сексуальных домогательств со стороны духовных лиц.