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вторник, 11 февраля 2020 11:49

Бутерброд не удался: у россиянки на столе взорвалась колбаса
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Фото: Telegram-канал "Бушующий мир"

У жительницы Тульской области в РФ на кухонном столе взорвался батон вареной колбасы.

Об этом написали в Telegram-канале "Бушующий мир".

Женщина планировала приготовить бутерброды к чаю. Отошла к чайнику, а в это время колбаса, лежавшую на столе, разорвалась изнутри и разлетелась кусками по комнате.

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"Это чистая химия во всех смыслах этого слова. То есть, это нормальные процессы газообразования. Если при производстве всыпать в мясосодержащую полуфабрикат много фосфата, то он при соединении с крахмалом образует газ между слоями массы. Ну а дальше - бах, и вы со своей колбасой в местных новостях!", - говорится в подписи к фото.

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