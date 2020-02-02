В России предложили внести имя Бога в Конституцию

Патриарх Кирилл хочет внести имя бога в российскую Конституцию. Фото: Медуза

Патриарх Кирилл предложил вписать в конституцию России память о Боге.

Выступление патриарха на праздновании 11-летия его интронизации процитировал глава синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Владимир Легойда в Telegram.

"Давайте молиться, трудиться, чтобы и в нашем основном законе упоминался Бог. Потому что большинство российских граждан в Бога верят ", - сказал Кирилл.

Он подчеркнул, что говорит не только о православных. "Если в гимне может быть "Сохранившаяся Богом родная земля", почему об этом не может быть сказано в нашей Конституции?" - задался вопросом патриарх.

По его мнению, вера в Бога - возвышенная идея, которая формирует личную, общественную и политическую нравственность.

Напомним, Владимир Путин предложил изменить Конституцию РФ.