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вторник, 09 марта 2021 14:28

Burger King влипла в сексистский скандал

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Burger King влипла в сексистский скандал
После скандала Burger King таки удалила твит и извинилась. Фото: pixabay.com

Британский филиал сети ресторанов быстрого питания Burger King решил поздравить женщин с Международным женским днем, но попал в скандал.

В твите компании к 8 марта говорилось, что "место женщины - на кухне", пишет Business Insider. Имелась в виду несправедливость, что в сфере кулинарии доминируют мужчины. Запись приурочили к запуску сетью инициативы способствовать увеличению количества женщин на должностях главного повара. Но аудитория Twitter и Facebook поняла все иначе.

"Подходящим моментом для удаления этого поста было время сразу после его публикации. Второй такой момент - прямо сейчас", - написали конкуренты из сети KFC.

Некоторые участники назвали твит некорректным. Другие заявили, что больше не будут есть там. Burger King в итоге удалила пост и извинилась.

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В сентябре прошлого года на McDonald's подали в суд 52 бывших владельца франшизы. Истцы обвиняют корпорацию в расизме.

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Дата
09
марта

Проходит 7 месяцев белорусских протестов

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