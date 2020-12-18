"Будет хуже. Почки 2, жизнь одна" - в сети появилось видео нечеловеческих издевательств белорусских силовиков над задержанными

В сети появилось видео оиздевательств белорусских силовиков над задержанными. Фото: Andrej Stryzhak

В сети появилось видео издевательств белорусских силовиков над задержанными в Фрунзенском РУВД Минска.

Видео опубликовала на YouTube белорусская инициатива BYPOL.

Видео снято 12 августа 2020-го в первую неделю антиправительственных протестов.

"На видео зафиксировано нечеловеческое преступное отношение к задержанным лицам", - заявили авторы проекта.

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На ролике видно, как люди в балаклавах допрашивают задержанных в спортзале, осматривают вещи и бьют людей руками и дубинками. Их заставляют стоять на коленях и облизывать палку. На видео видно, что среди задержанных есть несовершеннолетние.

"Еще раз бл*ть такое молчание, будет хуже. Почки 2, жизнь одна", - говорил один из вероятных силовиков задержанному мужчине.

"Отца долго не увидят. Это того стоило, что дети вырастут без вас?", - спрашивала задержанных старшая инспекторка милиции Лилиана Жиленкова.

Многие задержанные утверждали, что не участвовали в митингах. Их ловили просто по дороге домой или на заправке.

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