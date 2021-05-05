Британских чиновников просят запретить французскую фуа-гру

Уток на ферме принудительно кормят для производства фуа-гра / Getty Images

Глава французской Ассоциации производителей фуа-гра шокирована и возмущена тем, что британское правительство рассматривает вопрос о запрете импорта этого деликатеса.

Она пригласила британских депутатов посетить французские фермы, где производят фуа-гра, чтобы увидеть насильственное кормление уток и гусей, и самим оценить, является ли это жестоким и мучительным, как утверждают защитники прав животных. Об этом пишет The Guardian.

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Фуа-гра - гусиная или утиная печень, которую искусственно увеличивают через откорм. Также паштет из такой печени. Как символ гастрономической изысканности и изобретательности французских кулинаров. Традиционная рождественская блюдо во Франции.

"Я шокирована и жалею, что под угрозой свобода продавать абсолютно здоровый продукт. Для Великобритании как страны, которая продвигает свободу торговли, это не только парадоксально, но и демонстрирует непонимание нашего производства, а также проблему суждений, основанных на антропоморфных представлениях, что животное, которое используют в производстве, страдает. Они не знают, как мы делаем свою работу. Прежде чем принять решение, приглашаю их посетить производителей фуа-гра, чтобы принять рациональное решение. Нам нечего скрывать, работаем прозрачно", - говорит директор Palmipеdes а Foie Gras Мари-Пьер Пе.

Palmipеdes а Foie Gras представляет около 3500 производителей фуа-гра.

Межпартийная группа британских депутатов обратилась к министрам с письмом, призывающим запретить продажу фуа-гра в Великобритании. Письмо инициировала группа кампании защитников животных Animal Equality.

"Фуа-гра - это определение жестокое обращения по отношению к животным. Люди - едины в своей ненависти к этому безбожному продукту. Просто не можем больше этого терпеть", - заявила исполнительный директор Animal Equality в Великобритании Эбигейл Пенни.

Британское министерство окружающей среды, продовольствия и сельских районов заявило, что изучает дальнейшие ограничения на этот деликатес.

Франция - крупнейший в мире производитель, потребитель и экспортер фуа-гра. Французские фермеры произвели 15 тыс. тонн фуа-гра в прошлом году, что меньше 18,8 тыс. тонн, произведенных в 2019 году. Ежегодно экспортируется до 5000 тонн. Из них до 200 тонн в год в Великобританию.