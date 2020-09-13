Британские истребители перехватили самолеты РФ

Истребители ВВС Великобритании перехватили два российских самолета у берегов Шотландии. Истребители Typhoons начали действовать после того, как Ту-142 вошли в контролируемую Соединенным Королевством зону международного воздушного пространства.

Российские самолеты были идентифицированы как самолеты морской разведки и противолодочной обороны, пишет Independent.

Отмечается, два самолета Ту-142 выполнили плановые полеты над Баренцевым, Норвежским и Северным морями. На отдельных этапах маршрута их сопровождали истребители других стран.

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Американские военные перехватили шесть военных самолетов Российской Федерации у побережья Аляски. Инциденты произошли в ночь с четверга 27 августа на пятницу 28 августа.