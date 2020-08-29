США перехватили 6 российских военных самолетов

Истребители F-22 перехватили три группы российских патрульных самолетов. Фото:flickr.com

Американские военные перехватили шесть военных самолетов Российской Федерации у побережья Аляски. Инциденты произошли в ночь с четверга 27 августа на пятницу 28 августа.

Об этом сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Отмечается, что американские истребители F-22 при поддержке авиации по дозаправке топливом в небе KC-135, перехватили три группы российских патрульных самолетов Ту-142, вошедших в идентификационную зону воздушной обороны Аляски, пишет "Голос Америки".

"Российская авиация подошла на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение около 5-ти часов находилась в международном воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

Перехват случился через несколько часов после того, как американские военные сообщили о появлении российской субмарины неподалеку Аляски.

Это не первый инцидент. В апреле над Беринговым морем, севернее Алеутских островов, в зону идентификации США вошли 2 российских истребителя Ил-38.