США перехватили 6 российских военных самолетов

 
Ексклюзивы
1/5
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Донбасс будет выжженной землей еще многие десятилетия - Игорь Козловский
Просмотров: 549
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Ребята из "Айдара" переломали ее одной фразой - волонтер о погибшей Яне Червоной
Просмотров: 5679
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Атмосфера страха в Донецке была несравненно больше, чем в других городах - Александра Иванюк
Просмотров: 1179
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Нас воспитали на мифологии нереальных советских идолов - киборг Александр Терещенко
Просмотров: 720
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
"Сидеть и ждать" - журналистка объяснила, как советы навредили украинцам
Просмотров: 513
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
Искусственный интеллект в будущем будет обладать совестью и моралью - философ
1 Просмотров: 279
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Ипотека: почему украинцы могут потерять купленное в кредит жилье
Просмотров: 756
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Сейчас украинский язык защищают, потому что всякая кремлевская вошь хочет доминирования российского - автор проекта "Рагу.лі"
Просмотров: 1116
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
"Лукашенко не гибкий. Он будет стоять до конца" - Игорь Козловский
Просмотров: 720
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
История России - это пшик без Киева и Киево-Печерской лавры
Просмотров: 1953
Фото
Все фото
7
8
3
6
3
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
Порноактриса отсудила у Трампа $ 44 тыс.
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
ОМОН задержал оппозиционеров из координационного совета
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
В Беларуси обваливается рубль, в обменниках сдают евро и покупают доллары
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Свидетель снял, как Навальный пьет чай, а потом кричит от боли в самолете
Видео
Все видео
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Сожгли Коран завернутый в бекон - в Швеции начались беспорядки после антиисламской акции
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Ураган "Лаура" добрался до американского побережья: первой жертвой стал ребенок
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Протесты в Беларуси: силовики загнали протестующих в костел и не выпускают
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Издевательства омоновцев над белорусами сняли на видео
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Вышел тизер второй части фильма "Отряд самоубийц"
Интервью
1/5
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Мы не контролируем Covid-19 - иммунолог
Просмотров: 1935
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Любимая крупа политиков: гречка может стать дефицитом в Украине
Просмотров: 558
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
"Каждые 5 лет наши соотечественники устают от независимости"
Просмотров: 828
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Мудаки, которые рвутся к корытам, больше всего навредили Украине за 29 лет
Просмотров: 5688
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Если еще 5-7 миллионов украинцев выедут, то картина будет, как на Донбассе до войны - Кривенко
Просмотров: 3312
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
28 августа 2020
1 Просмотров: 360
Уляша
Уляшою прозвав його я. Це не дуже відрізняється від Уляна, як його й називали. Але в Уляшу вкладено більше тепла. Ну, й трохи іронії, він же різним ...
суббота, 29 августа 2020 22:31

США перехватили 6 российских военных самолетов

  Комментировать
США перехватили 6 российских военных самолетов
Истребители F-22 перехватили три группы российских патрульных самолетов. Фото:flickr.com

Американские военные перехватили шесть военных самолетов Российской Федерации у побережья Аляски. Инциденты произошли в ночь с четверга 27 августа на пятницу 28 августа.

Об этом сообщило Командование аэрокосмической обороны Северной Америки (NORAD). Отмечается, что американские истребители F-22 при поддержке авиации по дозаправке топливом в небе KC-135, перехватили три группы российских патрульных самолетов Ту-142, вошедших в идентификационную зону воздушной обороны Аляски, пишет "Голос Америки".

"Российская авиация подошла на 50 морских миль к берегу Аляски и в течение около 5-ти часов находилась в международном воздушном пространстве", - говорится в сообщении.

Перехват случился через несколько часов после того, как американские военные сообщили о появлении российской субмарины неподалеку Аляски.

Это не первый инцидент. В апреле над Беринговым морем, севернее Алеутских островов, в зону идентификации США вошли 2 российских истребителя Ил-38.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «США перехватили 6 российских военных самолетов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
29
августа

"Кожен третій помирав, кожен другий — отримував поранення" — под Иловайском погибли 368 украинских бойцов

Пропавшего 14-летнего подростка нашли на путях

Россияне расстреляли украинскую военную колонну под Иловайском

Ореховый Спас: что святить и чего нельзя делать

В стране каждый десятый был опиумным наркоманом

Сегодня День памяти погибших за независимость

Самое читаемое
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
Соблазнительная итальянка публикует откровенные фото
6
 Просмотров: 26289
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений
В Беларуси грубо ответили на прекращение Киевом официальных отношений Просмотров: 16875
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15 людей, которые завели кота, но не подумали о последствиях
15
 Просмотров: 10440
Белецкий прокомментировал стрельбу возле Харькова
Белецкий прокомментировал стрельбу возле Харькова
 2 Просмотров: 8919
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
Вратарь сборной Украины умер после столкновения на футбольном поле
 Просмотров: 8397
Мир
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
Жители Хабаровска вышли на 50-ю акцию протеста
7
 Просмотров: 711
Лукашенку объяснили, зачем НАТО развернули силы в Балтийском регионе
Лукашенку объяснили, зачем НАТО развернули силы в Балтийском регионе Просмотров: 495
Определили самое старое супругов в мире
Определили самое старое супругов в мире Просмотров: 801
Немцы протестуют против карантина. На улицы вышли около 20 тыс. человек
Немцы протестуют против карантина. На улицы вышли около 20 тыс. человек Просмотров: 405
Американец впервые в стране повторно заразился коронавирусом
Американец впервые в стране повторно заразился коронавирусом Просмотров: 279
Больше всего комментируют
6
У Зеленского представили замену мятежному мэру Черкасс
3
Чиновники отказываются штрафовать за рекламу на русском языке
3
Власть потеряет легитимность, если накажет патриотов, которые напали на титушок Кивы - Ярош
2
Белецкий прокомментировал стрельбу возле Харькова
2
Украинские пограничники не разрешили белорусам пересечь государственную границу
Голосов: 3717
Голосование Чем закончатся выборы в Беларуси?
  • Лукашенко удержит власть, подавит протесты
  • В Беларуси будет революция, "майдан" и новый президент
  • "Бацька" склонят к компромиссу. Будут повторные выборы
  • Мне безразлично
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua