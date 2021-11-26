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пятница, 26 ноября 2021 02:11

Британия отменила рейсы в шесть стран

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Британия отменила рейсы в шесть стран
Великобритания заявила об опасности нового штамма коронавируса. Фото: Reuters

Великобритания приостановила авиасообщение с Южно-Африканской Республикой, Намибией, Лесото, Ботсванией, Эсватиной и Зимбабве из-за нового штамма коронавируса. Запрет начнет действовать в 12.00 в пятницу. Людей, возвращающихся из этих стран в Британию, отправят на карантин.

Речь идет о штамме коронавируса B.1.1.529, передает Reuters.

Он может быть более заразным, чем "Дельта", а разработанные вакцины в борьбе с ним будут менее эффективными, сказал министр здравоохранения Британии Саджида Джавид.

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На территории Великобритании не обнаружено ни одного случая заражения этим вариантом. Однако ограничения на поездки необходимы в качестве меры пресечения.

Представитель Управления по безопасности здравоохранения страны заявил, что новый Covid-штамм – "худший вариант, который мы когда-либо видели".

B.1.1.529 содержит 32 мутации, что примерно вдвое больше, чем у "Дельты". Сейчас в мире зафиксировано всего 59 случаев заболевания этим Covid-штаммом, в частности в ЮАР, Гонконге и Ботсване.

За прошлые сутки зафиксировали 16 943 новых подтвержденных случая коронавируса.

Среди больных 1451 ребенок и 304 медработника.

Госпитализировали 3404 человека. Умерли 628, 26 811 – выздоровели.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1688), Запорожской (1066), Львовской (1048), Полтавской (967) и Донецкой (924) областях.

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