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пятница, 12 ноября 2021 19:53

Британия направила группу военных к границе Польши

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Британия направила группу военных к границе Польши
Великобритания планировала объявить о миссии на следующей неделе. Фото: Reuters

Великобритания направила в Польшу команду из 10 военных, чтобы помочь с укреплением границы с Беларусью в условиях растущего миграционного кризиса.

Военные прибыли в четверг и проведут в стране несколько дней, пишет The Guardian. В частности посетят границу по просьбе польского правительства, чтобы выяснить, смогут ли отремонтировать или усилить ограждение.

"Британия и Польша имеют долгую историю дружбы и являются союзниками по НАТО. Военнослужащие сосредоточатся исключительно на "инженерной поддержке" для разрешения текущей ситуации на границе", - заявили в Министерстве обороны Британии.

Великобритания планировала объявить о миссии на следующей неделе, но новость о развертывании просочилась в СМИ. Впоследствии ее подтвердил в Twitter министр обороны Польши Мариуш Блащак.

"Британские войска присоединились к разведывательной миссии, чтобы изучить, как укрепить забор на границе. Наши воины будут сотрудничать для укрепления ограждения. После завершения разведки мы сообщим детали", - заявил он.

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8 ноября в сети обнародовали кадры, как толпа мигрантов в Беларуси идет к польской границе. Белорусские военные с собаками согнали мигрантов с дороги в лес. До КПП они не дошли.

Власти Польши привели в боевую готовность силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Границу Польши с Беларусью защищают около 13 тыс. военнослужащих. Они помогают пограничникам на всей протяженности этого участка рубежа.

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Дата
12
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