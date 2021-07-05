Британцы снимут маски в середине июля

В Великобритании отменят ограничительные мероприятия, связанные с распространением Covid-19.
Обязательный масочный режим, правила соблюдения минимальной дистанции, требования по удаленной работе отменят с 19 июля, сообщил премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, пишет DW.
Пабы перестанут обязывать обслуживать клиентов только за столиками, а на крупных мероприятиях на стадионах и аренах больше не будет ограничений по допустимому количеству зрителей.
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Однако Джонсон отметил, что окончательное решение будет принято после дополнительного рассмотрения данных о пандемии.
В Турции с 1 июля отменят ряд карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в частности комендантский час.
Ограничения также будут сняты на междугородние поездки и на проезд в городском общественном транспорте. Государственные предприятия вернутся к обычному режиму работы.
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