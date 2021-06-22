Турция отменила комендантский час. Фото: Reuters

В Турции с 1 июля отменят ряд карантинных ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, в частности комендантский час.

Ограничения также будут сняты на междугородние поездки и на проезд в городском общественном транспорте. Государственные предприятия вернутся к обычному режиму работы, анонсировал президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, передает информагентство Anadolu.

Президент добавил, что главной целью для страны остается вакцинация. Так, Эрдоган объявил о намерении завершить вакцинацию людей старше 18 лет в течение нескольких недель.

В то же время остаются в силе ограничения времени работы развлекательных заведений и масочный режим.

Комендантский час пока действует с 22:00 до 05:00.

Такой карантин не касается туристического сектора. В отелях и курортах Турции комендантский час не вводили.

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Украина и Турция находятся в шаге от заключения Соглашения о свободной торговле. "Политическая воля есть со стороны обеих стран" и заключение соглашения является неизбежным.