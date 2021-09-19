Британцам предложат третью дозу вакцины

Около 1,5 миллиона человек получат доступ к национальной службы бронирования вакцин. Фото: Reuters

Жителям Великобритании предложат третью дозу вакцины от коронавируса уже со следующей недели. Предполагается, что приглашения на бустер-инъекции получат около 1,5 миллиона человек.

Об этом сообщает Sky News. Около 1,5 миллиона человек получат доступ к Национальной службе бронирования вакцин со следующей недели. Уже с понедельника приглашения на ревакцинацию будут разосланы тем, кто имеет право на получение третьей дозы вакцины.

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Право на треть дозу вакцины от коронавируса имеют лица в возрасте 50 лет и старше, люди, живущие и работающие в домах престарелых, а также медицинские и социальные работники.

Бустерные вакцины также будут доступны для клинически уязвимых жителей и для людей от 16 до 65 лет, относящихся к группе риска.

В США эксперты управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов не поддержали вакцинацию молодежи третьей дозой Covid-вакцины Pfizer.