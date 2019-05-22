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среда, 22 мая 2019 07:54

Брекзит отменяется? Премьер Британии согласилась на второй референдум

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  Тереза Мэй согласилась на голосование о новом референдуме по Брекситу. Фото: 112 Украина
Тереза Мэй согласилась на голосование о новом референдуме по Брекситу. Фото: 112 Украина

Премьер-министр Британии Тереза Мэй согласилась провести в Палате общин голосование по второму референдуму выхода страны из ЕС.

"Я обращаюсь к тем депутатам, кто хочет провести второй референдум, чтобы утвердить соглашение с ЕС - для этого вам понадобится соглашение и постановление об одобрении соглашения", - сказала Мэй, сообщает ВВС.

Мэй во вторник объявила о готовности ее кабинета к компромиссам ради того, чтобы депутаты проголосовали за проект соглашения о Brexit. Одним из компромиссов она назвала внесение в британский парламент на голосование вопрос о проведении нового референдума о выходе страны из ЕС.

С помощью этого, Тереза Мэй хочет провести через парламент трижды отброшенную им соглашение о выходе из Евросоюза.

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29 марта Великобритания должна была покинуть Европейский Союз. Этого не произошло. Парламентарии не поддержали соглашение о выходе, которой премьер-министр страны Тереза Мэй достигла со странами ЕС.

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