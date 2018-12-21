"Бред российской пропаганды - это произведение самого главы Кремля" - главное о пресс-конференции Путина

Пресс-конференция президента России Владимира Путина доказала, что все бред российской пропаганды - это произведение самого главы Кремля. Фото - InfoKava.com

Пресс-конференция президента России Владимира Путина доказала, что все бред российской пропаганды - это произведение самого главы Кремля.

За несколько часов пресс-конференции Путин повторил все стереотипы и клише кремлевской пропаганды: "и о провокации в Керченском проливе, и о церкви" Стамбульского прихода ", и о "русофобах" в украинской власти". Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников, передает "Эспрессо".

По его словам, зрители могли убедиться, что "весь вонючий пропагандистский поток, который течет из Кремля в уши российских жителей и других поклонников всевозможных Киселёвых и Соловьевых, сочиняется и осмысливается лично Путиным".

Это, как отмечает журналист, напоминает времена правления Сталина, когда "конфронтация с Западом, корейская война, дикая антисемитская кампания были порождением личного безумие Сталина".

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"И как только вождь умер, его соратники немедленно отказались от наиболее опасных для самого режима, самых нелепых намерений Сталина", - напомнил Портников.

Он добавляет, что сегодня Россия и весь мир - заложники мрачного сознания Путина, всего того кошмара, который нашел политическое убежище в голове стареющего правителя. Однако он убежден, как только не станет Путина, его наследники откажутся от большей части его сомнительных "достижений".

"От Крыма, от Донбасса, от нападок на Украину, от ядерных угроз в адрес Запада. Путин, как и Сталин - не человек, а ходячая бомба", - резюмировал он.

Во время своей пресс-конференции Владимир Путин сделал заявление о передвижении украинских военных кораблей в Керченском проливе. По его мнению, Украина должна заключить договор с пограничниками РФ.