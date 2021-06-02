Босс мафии, причастный к более 100 убийствам, вышел на свободу

 
Ексклюзивы
1/5
Как есть ранние фрукты и не травится
Как есть ранние фрукты и не травится
Просмотров: 99
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Партию Колесникова ждет пшик, Ахметов не поможет – эксперт
Просмотров: 135
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Конгресс региональных властей: эксперт объяснил замысел Банковой
Просмотров: 153
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Курятина, яйца, сахар дешевеют. Масло стабильно дорогое - обзор цен
Просмотров: 396
Чего больше всего боятся судьи
Чего больше всего боятся судьи
Просмотров: 540
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 495
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Зеленский занимался "лукашизмом", затем набросился на Кличко - Бессмертный
Просмотров: 342
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Лето нас еще "поморозит" - синоптик назвала день, когда кончатся холода
Просмотров: 1584
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Автоматы, машина, овчарки: во Львове ярко погуляли на День защиты детей - фото
Просмотров: 1008
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Университет Зеленского: зачем президенту новый вуз
Просмотров: 648
Фото
Все фото
5
3
9
7
4
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Раскопали древние могилы казненных людей - жуткие фото
Людей эвакуировали, дома поплыли - наибольшее за 100 лет наводнение накрыло страну
Людей эвакуировали, дома поплыли - наибольшее за 100 лет наводнение накрыло страну
Показали, на чем ездят самые богатые люди мира
Показали, на чем ездят самые богатые люди мира
На британский престол взошла новая правительница
На британский престол взошла новая правительница
Видео
Все видео
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Не выдержал давления: беларус в суде перерезал горло - жуткое видео
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
Украинские и польское подполье разбили силы НКВД
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
"Слишком много алкоголя" - Папа Римский подколол бразильцев
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
YouТube-канал Протасевича показал вторую часть фильма о богатствах Лукашенко
Интервью
1/5
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Зеленский не оправдал надежд Кремля - Портников
Просмотров: 495
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Жаба-ага может убить до 10 людей - зоолог развеял мифы про амфибий в Украине
Просмотров: 1917
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
Потребности ВСУ не удовлетворяют: как правительство "запороло" выполнение военного заказа
1 Просмотров: 504
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Сталина боялись миллионы, а он не мог самостоятельно сходить в туалет - Степан Процюк
Просмотров: 1017
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
Роналду - доволен, а "Ювентус" - нет: что нужно знать о прошедшем чемпионате Италии
2 Просмотров: 432
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
01 июня 2021
Просмотров: 396
"Помста" шефу
13 років тому на нашому сайті з'явилася рубрика "Блоги". Шеф кілька разів наполегливо просив долучитися до списку авторів. Я уявлення не мав, про що ...
среда, 02 июня 2021 15:31

Босс мафии, причастный к более 100 убийствам, вышел на свободу

  Комментировать
Босс мафии, причастный к более 100 убийствам, вышел на свободу
Джованни Бруска у полицейского участка в Палермо, Сицилия, 21 мая 1996-го / Reuters

Сицилийский босс мафии 64-летний Джованни Бруска, который взорвал бомбу, убившую судью Джованни Фальконе в 1992-м, освобожден из тюрьмы после 25 лет за решеткой. Это возмутило родственников людей, которых он убил.

Бруска арестовали в 1996 году, через четыре года после нападения, в результате которого погиб Фальконе, его жена и трое полицейских. После того как стал перебежчиком на сторону правоохранителей, и помог поймать многих членов "Коза Ностра". Об этом пишет CNN.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Мафиози поймали благодаря кулинарном шоу

Убийство Фальконе было одним из самых громких эпизодов долгой и жестокой борьбы правоохранителей Италии с организованной преступностью.

Бруска признал свою роль в более чем 100 убийствах, включая смерть 14-летнего парня Джузеппе Ди Маттео, которого убили и растворили в кислоте, так как тот был сыном информатора мафии.

"Он сотрудничал с правосудием только для того, чтобы получить смягчение судебного приговора", - сказала газете Corriere della Sera вдова полицейского, погибшего в результате взрыва бомбы, Розарий Коста.

Сестра покойного судьи Мария Фальконе говорит, что расстроена новостью, но закон дает право Бруске выйти из тюрьмы.

Бруска дал следователям информацию о нескольких смертоносных нападениях "Коза Ностры", в 1980-х и 1990-х. А также дал показания в суде по переговорам между итальянскими официальными лицами и бандитами с целью остановить взрывы.

Бруска, которому несколько раз давали временное освобождение из тюрьмы, освобожден условно-досрочно. Несколько итальянских политиков осудили его освобождения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Босс мафии, причастный к более 100 убийствам, вышел на свободу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
02
июня

На британский престол взошла новая правительница

Самое читаемое
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
Хоронили в день рождения невесты - что известно о парне, которого нашли на дне озера
 Просмотров: 32413
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
Появились фото погрома в отеле, который устроила блогерша с друзьями
7
 Просмотров: 9486
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
 20 Просмотров: 5337
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные
Рада запретила пластиковые пакеты. Штрафы солидные Просмотров: 3933
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
Гороскоп на 1 июня: на кого ждут новые достижения и победы
 Просмотров: 3915
Мир
Второй Освенцим: в США планируют казнить заключенных-смертников в газовых камерах
Второй Освенцим: в США планируют казнить заключенных-смертников в газовых камерах Просмотров: 9
Подростки изнасиловали несовершеннолетнюю и выложили кадры в соцсети. Жертва покончила с собой
Подростки изнасиловали несовершеннолетнюю и выложили кадры в соцсети. Жертва покончила с собой Просмотров: 180
На белоруску завели уголовное дело. Причина шокирует
На белоруску завели уголовное дело. Причина шокирует Просмотров: 297
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
Мужчины поодевали юбки на работу - зачем
5
 Просмотров: 486
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
Волкер лоббирует интересы "Северного потока-2" - Зеркаль
 Просмотров: 432
Больше всего комментируют
20
СБУ при Порошенко возила наличные боевикам - новый сюжет Bihus.info о Медведчуке
2
Шария объявили персоной нон грата и лишили статуса беженца в Литве
2
Тотальная серость и убогость: как одевались жители СССР
2
Помпезность впечатляет: показали проект университета Зеленского за 7,2 млрд грн
1
Путешествующая выставка Феллини откроется в Украине на этой неделе
Голосов: 2573
Голосование Дело Медведчука - это:
  • Попытка Зеленского нарастить рейтинг. Медведчука не посадят
  • Начало борьбы с олигархами
  • Пиар с одновременным ударом по Порошенко
  • Перераспределение рынка и потоков
  • Влияние американцев
  • Мне всё равно
Просмотреть