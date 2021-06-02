Босс мафии, причастный к более 100 убийствам, вышел на свободу

Джованни Бруска у полицейского участка в Палермо, Сицилия, 21 мая 1996-го / Reuters

Сицилийский босс мафии 64-летний Джованни Бруска, который взорвал бомбу, убившую судью Джованни Фальконе в 1992-м, освобожден из тюрьмы после 25 лет за решеткой. Это возмутило родственников людей, которых он убил.

Бруска арестовали в 1996 году, через четыре года после нападения, в результате которого погиб Фальконе, его жена и трое полицейских. После того как стал перебежчиком на сторону правоохранителей, и помог поймать многих членов "Коза Ностра". Об этом пишет CNN.

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Убийство Фальконе было одним из самых громких эпизодов долгой и жестокой борьбы правоохранителей Италии с организованной преступностью.

Бруска признал свою роль в более чем 100 убийствах, включая смерть 14-летнего парня Джузеппе Ди Маттео, которого убили и растворили в кислоте, так как тот был сыном информатора мафии.

"Он сотрудничал с правосудием только для того, чтобы получить смягчение судебного приговора", - сказала газете Corriere della Sera вдова полицейского, погибшего в результате взрыва бомбы, Розарий Коста.

Сестра покойного судьи Мария Фальконе говорит, что расстроена новостью, но закон дает право Бруске выйти из тюрьмы.

Бруска дал следователям информацию о нескольких смертоносных нападениях "Коза Ностры", в 1980-х и 1990-х. А также дал показания в суде по переговорам между итальянскими официальными лицами и бандитами с целью остановить взрывы.

Бруска, которому несколько раз давали временное освобождение из тюрьмы, освобожден условно-досрочно. Несколько итальянских политиков осудили его освобождения.