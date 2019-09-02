Большая панда родила детенышей впервые за всю историю страны

В Берлинском зоопарке Германии панда родила двух детенышей. Это событие произошло впервые за всю историю страны.

Его зарегистрировали камеры наблюдения. Сотрудники зоопарка подтвердили, что панды родились здоровыми, сообщает metro.co.uk.

Автор: Reuters В Берлинском зоопарке панда Мэн Мэн родила двух детенышей

"Мэн Мэн (имя панды, которая родила. - Gazeta.ua) стала мамой дважды. Мы так счастливы, просто слов не хватает", - говорит директор зоопарка Андреас Кнерием.

Рожают панды редко, потому что разводить их сложно. Роды в Мэн Мэн начались в субботу. Первый малыш появился вечером, второй - за час. Новорожденные панды имеют розовую кожу с тонкими белыми пухом. Хвосты непропорционально длинные относительно тела.

Их пол еще не определили, но в зоопарке подтвердили, что вес составляет 136 и 186 г.

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Панду Мэн Мэн арендовали из китайского зоопарка. В Берлин ее привезли вместе с самцом Цзяо Цин в июне 2017 года. Китай направил животных в несколько стран в знак близких отношений. Зоопарк платит 15 млн долл. (37,5 млрд грн. - Gazeta.ua) за 15-летний контракт на размещение панд. Большая часть этих средств идет на исследования в области сохранения и разведения панд в Китае.

Автор: Reuters В Берлинском зоопарке панда Мэн Мэн родила двух детенышей

Хотя детеныши и родились в Берлине - они остаются собственностью Китая. Их вернут после 4 лет, они проведут вместе с матерью.

Ранее Китай уже передавал Германии трех панд, но самец Бао Бао умер в 2012 году в Берлине. Ему было 34 года и он стал самым старым пандой мужского пола на планете.

В дикой природе осталось около 1864 панд по сравнению с 1000 в конце 1970-х годов. В зоопарках по всему миру живут около 400 панд.

В бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" большая панда родила двух детенышей. Такое явление очень редким. Панду взяли в аренду у Китая на 15 лет. Все детеныши панд, родившихся в период аренды, также является собственностью Китая.