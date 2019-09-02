Большая панда родила детенышей впервые за всю историю страны

В Берлинском зоопарке Германии панда родила двух детенышей. Это событие произошло впервые за всю историю страны.
Его зарегистрировали камеры наблюдения. Сотрудники зоопарка подтвердили, что панды родились здоровыми, сообщает metro.co.uk.
"Мэн Мэн (имя панды, которая родила. - Gazeta.ua) стала мамой дважды. Мы так счастливы, просто слов не хватает", - говорит директор зоопарка Андреас Кнерием.
Рожают панды редко, потому что разводить их сложно. Роды в Мэн Мэн начались в субботу. Первый малыш появился вечером, второй - за час. Новорожденные панды имеют розовую кожу с тонкими белыми пухом. Хвосты непропорционально длинные относительно тела.
Их пол еще не определили, но в зоопарке подтвердили, что вес составляет 136 и 186 г.
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Панду Мэн Мэн арендовали из китайского зоопарка. В Берлин ее привезли вместе с самцом Цзяо Цин в июне 2017 года. Китай направил животных в несколько стран в знак близких отношений. Зоопарк платит 15 млн долл. (37,5 млрд грн. - Gazeta.ua) за 15-летний контракт на размещение панд. Большая часть этих средств идет на исследования в области сохранения и разведения панд в Китае.
Хотя детеныши и родились в Берлине - они остаются собственностью Китая. Их вернут после 4 лет, они проведут вместе с матерью.
Ранее Китай уже передавал Германии трех панд, но самец Бао Бао умер в 2012 году в Берлине. Ему было 34 года и он стал самым старым пандой мужского пола на планете.
В дикой природе осталось около 1864 панд по сравнению с 1000 в конце 1970-х годов. В зоопарках по всему миру живут около 400 панд.
В бельгийском зоопарке "Пайри Дайза" большая панда родила двух детенышей. Такое явление очень редким. Панду взяли в аренду у Китая на 15 лет. Все детеныши панд, родившихся в период аренды, также является собственностью Китая.
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