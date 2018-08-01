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четверг, 02 августа 2018 01:36

Больной мальчик продал все свои игрушки, чтобы спасти любимую собаку

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Больной мальчик продал все свои игрушки, чтобы спасти любимую собаку
Больной мальчик продал свои игрушки ради любимой собаки Фото: Украинская правда

4-летний доберман Купер - лучший друг, терапевт и эмоциональная поддержка для 10-летнего Коннора. 2 года назад мальчику диагностировали посттравматическое стрессовое расстройство, тревожность и синдром нарушения внимания и активности.

Из-за неконтролируемой тревожности у ребенка были ночные судорожные припадки, сообщает Украинская правда. Доберман Купер был единственным, кто мог предсказать тяжелое состояние Коннора. Чувствуя опасность, собака сразу предупреждал маму мальчика Дженнифер.

В декабре 2017 Купер начал прихрамывать, а потом ему стало совсем трудно ходить. Ветеринары поставили диагноз синдром воблеры, который влияет на спину и межпозвонковые диски. Тестирование и лечение собаки стоят очень дорого. Коннор решил продать все свои игрушки, чтобы помочь четвероногому другу выздороветь.

"Он ушел и забрал с игровой комнаты все свои игрушки, потому что он так хотел. Сказал, что собака важнее любой игрушки", - рассказала его мама Дженнифер.

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Мальчик продал свои игрушки, теперь собака проходит лазерную терапию, чтобы улучшить свою подвижность.

Джонатан Брайан, 12 лет, из английского Уилтшира написал книгу глазами. Мальчик с инвалидностью не может ни говорить, ни двигаться. Он родился с тяжелым церебральным параличом. Передвигается на инвалидной коляске.

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