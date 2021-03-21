Болгария высылает российских дипломатов: что случилось

Премьер-министр Болгарии Бойко Борисов заявил, что власти республики готовы объявить персонами нон-грата сотрудников российского посольства из-за дела о шпионаже. Об этом сообщила пресс-служба главы правительства в Facebook.

"В очередной раз нам приходится объявлять российских дипломатов нежелательными персонами. Опять хочу призвать их руководителей: перестаньте шпионить в Болгарии", - сказал Борисов.

По его словам, София намерена и далее сотрудничать с Москвой, однако по-прежнему будет решительно отстаивать свою нацбезопасность.

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"Дружба есть дружба, мы ее демонстрировали, в том числе в вопросе о газопроводе Балканский поток, но шпионить за нашими возможностями в НАТО..." - отметил премьер и поблагодарил спецслужбы за работу.

Также Борисов сообщил, что действия шпионской сети в Болгарии осудили многие мировые лидеры, НАТО и Евросоюз.

Ранее Польша объявила персоной нон грата и высылает из страны дипломата посольства Беларуси в Варшаве.