Болгария планирует эвакуировать из Украины 140 граждан. Фото: znaj.ua

Болгария предоставит Украине военную и гуманитарную помощь.

В частности, резинопомощь будет включать одежду, обувь, палатки и одеяла. Об этом заявил премьер-министр Кирилл Петков во внеочередном обращении к нации, передает "Европейская правда".

По словам Петкова, власти составили список болгар в Киеве, которые хотят эвакуироваться. Их около 140 человек, 30 из них находятся в посольстве. София ждет безопасный зеленый коридор для их вывоза из Киева.

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"Болгарское правительство не может закрыть глаза, когда мы видим, что мирные жители подвергаются такому большому риску в этой братоубийственной войне. Как жаль, что лидер сидит где-то в безопасности за длинным столом, и из-за его ужасных решений сейчас погибают молодые солдаты с обеих сторон ", – сказал премьер.

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