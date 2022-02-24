Более тысячи россиян задержали за акции протеста против войны

Задержанные в Перми протестующие против войны в Украине / "Эхо Москвы"

По всей России полиция задерживает россиян, протестующих против вторжения в Украину. В 47 российских городах задержано более 1000 человек.

Большинство задержанных в Москве – более 500 человек, пишет Forbes.

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Половина от общего числа задержанных в Москве. Там правозащитники насчитали 513 задержанных. Более 210 человек были задержаны в Санкт-Петербурге. Несколько десятков задержанных в Екатеринбурге, Краснодаре, Саратове. Более десяти – в Воронеже, Нижнем Новгороде, Иванове, Калининграде, Тюмени и Уфе.

Ранее Следственный комитет, МВД и прокуратура Москвы предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях протеста.

Люди вышли на улицы, чтобы выразить несогласие с агрессией против Украины, которое утром 24 февраля приступили к российским вооруженным силам. О начале военной операции объявил Владимир Путин в телеобращении.

Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС находятся под контролем русских военных.