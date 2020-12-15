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вторник, 15 декабря 2020 19:20

Более полумиллиона уйгуров заставляют собирать хлопок

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Более полумиллиона уйгуров заставляют собирать хлопок
Хлопок. Иллюстративное фото / Rex Features

Более полумиллиона людей из этнических меньшинств в Китае, в провинции Синьцзян, насильно отправляют собирать хлопок.

Уйгуры и другие мусульманские меньшинства в Китае стали жертвами принудительного труда, как части программы перевоспитания, введенной правительством КНР. Об этом пишет The Independent.

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В отчете Центра глобальной политики, CGP, говорится, что данные 2018 года свидетельствуют, что 570 тыс. человек из трех префектур Синьцзяна, где преобладают меньшинства, насильственно вынуждены собирать хлопок. Общее количество представителей этнических меньшинств, которых отправляли работать по региону, вероятно, будет на несколько тысяч человек больше. Выводы отчета основаны на анализе правительственных документов и сообщений государственных СМИ.

В Синьцзяне производится примерно 20% мирового хлопка и 85% китайского. Его потом продают во Вьетнам и Бангладеш для швейной промышленности. Большинство собирают вручную. CGP призывает правительство США заблокировать импорт хлопка из Синьцзяна.

Данные о принудительном труде на хлопковых полях дополняют список нарушений прав этнических меньшинств на северо-западной территории Китая, включая массовые лагеря для перевоспитания и принудительную стерилизацию женщин.

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