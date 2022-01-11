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вторник, 11 января 2022 07:50

Более 75 самолетов РФ перебрасывают в Казахстан силы ОДКБ

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Более 75 самолетов РФ перебрасывают в Казахстан силы ОДКБ
Российские самолеты военно-транспортной авиации также задействованы для оперативной переброски воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении. Фото: Reuters

Для доставки так называемых миротворческих сил Организации Договора о коллективной безопасности в Казахстан на "ограниченный период" перебрасывают более 70 самолетов Ил-76 и пять Ан-124.

Российские самолеты военно-транспортной авиации также задействованы для оперативной переброски воинских контингентов Беларуси, Таджикистана, Киргизии и Армении, сообщили в Минобороны России 11 января.

"Все военнослужащие российского контингента прошли специальную подготовку и имеют реальный боевой опыт", – говорится в сообщении.

В состав российских миротворческих сил входят подразделения 45-й отдельной бригады спецназа ВДВ, 98-й воздушно-десантной дивизии ВДВ и 31-й отдельной бригады ВДВ. Руководить действиями "миротворческих сил" ОДКБ в Казахстане назначили командующего Воздушно-десантными войсками генерал-полковника Андрея Сердюкова.

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2 января в Казахстане вспыхнули массовые протесты из-за цены на сжиженный газ, который с начала года подорожал вдвое.

4 января казахские силовики начали применять против протестующих слезоточивый газ и шумовые гранаты. В результате ночных беспорядков в Казахстане пострадали около сотни сотрудников органов внутренних дел, задержали более 200 человек.

На фоне протестов правительство Казахстана ушло в отставку.

В столице Казахстана Нур-Султани ввели чрезвычайное положение. Крупнейший интернет-провайдер страны Казахтелеком отключил интернет по всей стране. Также в Алматы не работала мобильная связь.

Президент Касим-Жомарт Токаев возглавил Совет Безопасности и заявил, что намерен жестко реагировать на протесты в стране.

5 января по всей территории Казахстана ввели режим чрезвычайного положения.

Президент Казахстана Токаев обратился к главам государств ОДКБ за помощью. Совет ОДКБ принял решение отправить миротворцев в Казахстан.

Участие в миссии ОДКБ подтвердили Армения, Беларусь, Кыргызстан и Таджикистан.

В четверг, 6 января все финучреждения Казахстана временно прекратили деятельность на фоне массовых протестов. По данным полиции, утром митингующие пытались штурмовать здание ведомства.

В Казахстане ввели "критически красный" уровень террористической опасности.

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Дата
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