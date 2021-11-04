Более 40 стран заявили об отказе от угля. Украина среди них

Украина обязалась постепенно отказаться от угля. Фото: pixabay.com

В шотландском городе Глазго на климатической конференции COP26 более 40 стран согласились отказаться от использования ископаемого угля.

Об этом сообщило издание The Guardian.

Страны-потребители угля, в частности Украина, Канада, Польша и Вьетнам, будут постепенно прекращать использование угля для производства электроэнергии.

Страны обязались постепенно отказаться от строительства новых угольных электростанций и больше не инвестировать в эту отрасль. Более богатые экономики обещают сделать это в 2030-х годах, а меньшие страны – в 2040-х.

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"Страны со всех уголков мира объединяются в Глазго для заявления, что уголь не играет никакой роли в нашем будущем производстве электроэнергии. Сегодняшние амбициозные обязательства, взятые на себя нашими международными партнерами, демонстрируют, что конец угля близок", - заявил бизнес -секретарь Великобритании Кваси Квартенг.

Поэтапный отказ от угля имеет решающее значение для сокращения выбросов углерода, достаточного для того, чтобы мир встал на путь ограничения глобального потепления.

Президент Владимир Зеленский не явился на свое выступление на СOP26 в шотландском Глазго 2 ноября. Когда модератор мероприятия Джон Керри хотел пригласить его выступить – украинского президента в зале не оказалось, сообщил политтехнолог Тарас Березовец. Вскоре стало известно, что Зеленский не успел на свое выступление из-за встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.