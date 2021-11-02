Американские корабли с углем следуют в Украину

В Украину из США идут пять судов с углем общим объемом примерно 280 тыс. т.

УНИАН подтвердили информацию об этом в энергокомпании ДТЭК после появления предварительной информации в СМИ.

Корабли направляются в украинские порты. Они законтрактованы украинской тепловой генерацией.

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Четыре судна направляются по заказу ДТЭК и одно - для государственной компании Центрэнерго.

Российская Федерация останавливает поставки энергетического угля в Украину. С 1 ноября из России не поступает уголь марки А (антрацит) и П (постный).

Запрет не распространяется на коксующийся уголь, а касается только угля, используемого для нужд энергетики.