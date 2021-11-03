Объяснили, почему Зеленский прогулял свое выступление на климатической конференции

Президент Владимир Зеленский находится на конференции Организации Объединенных Наций по изменению климата COP26. Фото: facebook.com/zelenskiy95

Президент Владимир Зеленский не успел на свое выступление на климатической конференции СOP26 в шотландском Глазго из-за встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном.

Организаторов саммита предупредили о задержке президента, однако они допустили ошибку. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в прямом эфире в Facebook.

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"Встреча была очень предметной и длительной, они обсудили многое. Банально просто плавающий график не позволил нам вовремя попасть в зал. Поверьте мне, что это был чрезвычайно важный разговор, чрезвычайно полезный и чрезвычайно доверительный", – заявил Кулеба.

Он подчеркнул, что скандал вокруг задержки Владимира Зеленского раздувают российские СМИ.

Также Кулеба упомянул о встрече Зеленского с президентом США Джо Байденом. Среди вопросов, обсужденных лидерами государств – энергетическая безопасность Украины и ситуация на Донбассе.

Президент Владимир Зеленский не явился на свое выступление на климатической конференции СOP26 в шотландском Глазго 2 ноября. Когда модератор мероприятия Джон Керри хотел пригласить его выступить – украинского президента в зале не оказалось, сообщил политтехнолог Тарас Березовец. Добавил, что сессия второго дня саммита была посвящена глобальной инициативе по сокращению выбросов метана.