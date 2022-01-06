Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане

В Казахстане продолжаются протесты. Фото: Reuters

В казахском городе Алматы - эпицентре протеста - на пл. Республики военные стреляют по людям и транспорту. В городе происходит "настоящая бойня".

Об этом сообщил в Telegram Ateo Breaking 6 января.

"На пл. Республики военные уже 15 мин. ведут беспорядочный огонь по людям и машинам. Сообщается о раненых и жертвах. Интернет в стране выключен", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД обратился к находящимся в Казахстане украинцам: перечень важных советов

Также очевидцы сняли, как протестующие перекрыли железную дорогу. Где именно – не уточняют. На кадрах видна группа митингующих, заблокировавшая движение поезда.

Тем временем в Алматы прибыл первый самолет с российскими войсками.

В течение нескольких часов военные РФ начнут дежурство в городе. Военные части близ Алматы приведены в повышенную боевую готовность, пишет "Vласть" со ссылкой на анонимный источник.

От России в состав так называемых миротворческих сил вошли подразделения ВДВ, переброшенные военно-транспортной авиацией. Их задача - охрана государственных и военных объектов.

Минобороны РФ показало кадры вылета российских десантников в Казахстан

Все перекинутые в Казахстан военнослужащие десантных спецподразделений Вооруженных сил Росси участвовали в операции по захвату Крыма и агрессии против Украины, пишет Inform Napalm.

По информации СМИ, РФ отправляет в Казахстан военных из 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ "Сенеж".

"По расследованиям международного разведывательного сообщества InformNapalm, все эти подразделения РФ участвовали в агрессии против Украины не только в ходе операции по захвату и оккупации Крыма, но и в боевых действиях на Донбассе", - говорится в материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане

Ожидается, что на начальном этапе перебрасывания в Казахстан прибудут около 200 кадровых российских военнослужащих. Кроме того, в страну перебрасывают и другие гибридные силы РФ.

"По данным, которые распространил портал Avia.pro, военнослужащие ВС РФ могут быть привлечены для зачистки в наиболее мятежных городах Казахстана. А после этого их направят на стратегически важные для Российской Федерации объекты – полигон по испытанию средств ПРО, космодром Байконур и другие", – говорится в материале.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан направлены "миротворческие силы" ряда страны. Основу их составляют подразделения РФ. О выстрелах на площади Алматы стало известно 6 января. Однако на тот момент погодные условия не позволяли должным образом оценить ситуацию. Город окутал туман. 6 января в Алматы идет активная зачистка улиц силовиками. Во время спецоперации в полицию доставили более 2 тыс. человек. Убиты десятки человек, личности жертв устанавливают, заявила пресс-секретарь департамента полиции в Казахстане Солтанат Азирбек. Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации.