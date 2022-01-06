Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане

 
Ексклюзивы
1/5
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Впитывает негатив – фольклорист рассказала об обязательном атрибуте Рождества
Просмотров: 405
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
"Ты предатель. Ты в Украину уехал!" - о чем говорят на самом большом катке государства и какие там цены
Просмотров: 4329
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
"Жаль, когда таких девушек заберут кацапы": Евгений Чикаленко скрывал от жены помещичье происхождение
Просмотров: 5247
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Украина выстоит перед сильными вызовами: прогноз астролога на 2022 год
Просмотров: 1251
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
"У белорусов ничего хорошего нет. Выбирали тут конфеты, мясо. А казенка ихняя хуже нашей паленки" - как живут украинцы возле Беларуси
1 Просмотров: 10683
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
Скандалы, сомнительные законопроекты и борьба между президентом и старой элитой: каким увидим 2022 год
1 Просмотров: 999
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
Родителей замордовали поляки, эмигрировал в Пуэрто-Рико - обнаружили архив загадочного воина дивизии "Галичина"
1 Просмотров: 3996
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
"Важна внезапность. Ее нет" – эксперт оценил вероятность наступления россиян
1 Просмотров: 1089
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
"Героям слава!": в Киеве прошло факельное шествие в честь Степана Бандеры - фото и видео
1 Просмотров: 4824
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
"Бить врага, пока не будет конать на собственной земле" - как во Львове почтили Бандеру
1 Просмотров: 2871
Фото
Все фото
7
3
3
8
8
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
Протестующие снесли памятник Назарбаеву
Протестующие снесли памятник Назарбаеву
Отставка правительства и захват резиденции президента: что происходит в Казахстане
Отставка правительства и захват резиденции президента: что происходит в Казахстане
В Казахстане протестующие захватили резиденцию президента - СМИ
В Казахстане протестующие захватили резиденцию президента - СМИ
В США тысячи водителей на 20 ч. застряли в ледяной ловушке
В США тысячи водителей на 20 ч. застряли в ледяной ловушке
Видео
Все видео
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
В Казахстане приостановили работу банки, в Алматы утром стреляли
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Пес спас хозяина от ледяной смерти: трогательная история "настоящего чуда"
Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию: погибшие среди протестующих и полиции
Силовики на улицах Алматы проводят спецоперацию: погибшие среди протестующих и полиции
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Протестующие в Алматы захватили склад с оружием
Интервью
1/5
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
"Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане
Просмотров: 3132
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
Зеленский взял стиль Януковича - политолог
10 Просмотров: 1980
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
Зеленский может забыть о втором сроке, если посадит Порошенко – Олег Рыбачук
12 Просмотров: 3195
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
Главное – обуздать Кремль. Десант, авиация, ракеты россиян угрожают больше ядерного оружия
3 Просмотров: 1665
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Почему Довбик не должен переходить в "Динамо"
Просмотров: 1062
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 января 2022
Просмотров: 18
Торба чудес
Коли ми малі, ті чи ті предмети зачаровують нас безкорисливо і непрактично, поза своїм прямим призначенням. Як ото яке-небудь чудесне зелене скельце ...
четверг, 06 января 2022 17:27

Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане

  Комментировать
Бойня в Алматы и прибытие &quot;миротворцев&quot;, захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане
В Казахстане продолжаются протесты. Фото: Reuters

В казахском городе Алматы - эпицентре протеста - на пл. Республики военные стреляют по людям и транспорту. В городе происходит "настоящая бойня".

Об этом сообщил в Telegram Ateo Breaking 6 января.

"На пл. Республики военные уже 15 мин. ведут беспорядочный огонь по людям и машинам. Сообщается о раненых и жертвах. Интернет в стране выключен", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: МИД обратился к находящимся в Казахстане украинцам: перечень важных советов

Также очевидцы сняли, как протестующие перекрыли железную дорогу. Где именно – не уточняют. На кадрах видна группа митингующих, заблокировавшая движение поезда.

Тем временем в Алматы прибыл первый самолет с российскими войсками.

В течение нескольких часов военные РФ начнут дежурство в городе. Военные части близ Алматы приведены в повышенную боевую готовность, пишет "Vласть" со ссылкой на анонимный источник.

От России в состав так называемых миротворческих сил вошли подразделения ВДВ, переброшенные военно-транспортной авиацией. Их задача - охрана государственных и военных объектов.

Минобороны РФ показало кадры вылета российских десантников в Казахстан

Все перекинутые в Казахстан военнослужащие десантных спецподразделений Вооруженных сил Росси участвовали в операции по захвату Крыма и агрессии против Украины, пишет Inform Napalm.

По информации СМИ, РФ отправляет в Казахстан военных из 45-й отдельной бригады специального назначения ВДВ, 98-й дивизии ВДВ и войска Центра специального назначения РФ "Сенеж".

"По расследованиям международного разведывательного сообщества InformNapalm, все эти подразделения РФ участвовали в агрессии против Украины не только в ходе операции по захвату и оккупации Крыма, но и в боевых действиях на Донбассе", - говорится в материале.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Есть угроза со стороны России": эксперт о сценариях протестов в Казахстане

Ожидается, что на начальном этапе перебрасывания в Казахстан прибудут около 200 кадровых российских военнослужащих. Кроме того, в страну перебрасывают и другие гибридные силы РФ.

"По данным, которые распространил портал Avia.pro, военнослужащие ВС РФ могут быть привлечены для зачистки в наиболее мятежных городах Казахстана. А после этого их направят на стратегически важные для Российской Федерации объекты – полигон по испытанию средств ПРО, космодром Байконур и другие", – говорится в материале.

В соответствии с решением Совета коллективной безопасности ОДКБ, принятым 6 января 2022 года, в Республику Казахстан направлены "миротворческие силы" ряда страны. Основу их составляют подразделения РФ.

О выстрелах на площади Алматы стало известно 6 января. Однако на тот момент погодные условия не позволяли должным образом оценить ситуацию. Город окутал туман.

6 января в Алматы идет активная зачистка улиц силовиками. Во время спецоперации в полицию доставили более 2 тыс. человек. Убиты десятки человек, личности жертв устанавливают, заявила пресс-секретарь департамента полиции в Казахстане Солтанат Азирбек.

Протесты в Казахстане начались 2 января из-за роста цен на сжиженный автогаз. В стране ввели режим чрезвычайной ситуации.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Бойня в Алматы и прибытие "миротворцев", захватывавших Крым и Донбасс - что происходит в Казахстане». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
06
января

Писал стихи в лагерях, умер в карцере - сегодня день рождения Василия Стуса

Больной поэт написал самое известное свое стихотворение

Самое читаемое
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь
Никто по имени не называет. Миколенко пожаловался на жизнь Просмотров: 24282
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
Невестка Медведчука кичится браслетами за 2 млн грн и американским элитным спорткаром
6
 1 Просмотров: 10890
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток
Ноги почернели от зверских издевательств: украинская пленница боевиков в тяжелом состоянии после пыток Просмотров: 9639
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
Только посадка Назарбаева прекратит протесты в Казахстане – оппозиция
 Просмотров: 7542
Нардеп от &quot;слуг&quot; Шевченко поперся в Казахстан и заявил о &quot;помощи&quot; Кремля
Нардеп от "слуг" Шевченко поперся в Казахстан и заявил о "помощи" Кремля
 Просмотров: 6345
Мир
Катастрофа МАУ: Иран отказался от переговоров о компенсациях
Катастрофа МАУ: Иран отказался от переговоров о компенсациях Просмотров: 72
В Алматы погибли по меньшей мере 30 демонстрантов – оппозиционер
В Алматы погибли по меньшей мере 30 демонстрантов – оппозиционер Просмотров: 486
На площади Алматы слышатся выстрелы. Город окутал туман
На площади Алматы слышатся выстрелы. Город окутал туман Просмотров: 693
В столице Казахстана возобновили доступ к интернету
В столице Казахстана возобновили доступ к интернету Просмотров: 198
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
В самом крупном городе Казахстана продолжается зачистка: десятки жертв
7
 Просмотров: 2781
Больше всего комментируют
7
Суд наложил арест на всё имущество и активы Порошенко
6
Порошенко анонсировал возвращение в Украину и готовится увидеть Венедиктову
4
Смех, аплодисменты и почесывание подбородка: Зеленский показал закулисье новогоднего поздравления
2
Россия отправила войска в Казахстан
1
Что делать, если семейный врач в отпуске
Голосов: 137
Голосование Главное спортивное событие года - финальная часть Кубка мира по футболу. Будет ли играть Украина?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть