Богатства самых богатых, заработанного за время пандемии, достаточно, чтобы вакцинировать человечество

Вакцина против коронавируса / Reuters

По данным международной гуманитарной организации Oxfam, совокупное состояние 10 самых богатых людей за период пандемии выросло на $540 млрд. Этой суммы достаточно, чтоб заплатить за вакцину для всех людей на планете.

В отчете Oxfam говорится, что суммарное состояние миллиардеров планеты эквивалентно всем расходам всех правительств G20 на восстановление после коронавируса. Благотворительная организация зазывает правительства рассмотреть вопрос о налогах для сверхбогатых. Об этом пишет ВВС.

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Беспрецедентная поддержка правительствами развитых стран местных экономик привела к буму фондового рынка, что увеличили богатство миллиардеров, в то время как реальная экономика переживает самую глубокую рецессию за столетие, говорится в отчете.

Состояние миллиардеров увеличилось на $3,9 трлн с 18 марта по 31 декабря 2020-го и составляет $11,95 трлн, что эквивалентно тому, что правительства G20 потратили на борьбу с пандемией.

В топ-10 самых богатых основатели Amazon Джефф Безос, Tesla Илон Маск и Facebook Марк Цукерберг. В отчете говорится, что Безос заработал так много до сентября 2020-го, что смог бы дать всем 876 тыс. работникам Amazon бонус в размере $105 тыс., оставаясь таким же богатым, как и до пандемии.

По оценкам Oxfam, в результате пандемии в бедности стало жить на полмиллиарда людей больше, чем до нее. Это остановило сокращение глобальной бедности, которое происходило последние 20 лет.

С начала пандемии было много благотворительных мега-пожертвований, когда знаменитости, звезды спорта и бизнес-лидеры жертвовали большие суммы.

Билл Гейтс и его жена Мелинда выделили $305 млн на вакцины, лечение и диагностические разработки через свой благотворительный фонд. Автор книги о Гарри Поттере Джоан Роулинг пожертвовала $1,4 млн на помощь бездомным и пострадавшим от домашнего насилия во время пандемии.

По состоянию на июнь прошлого года Безос пожертвовал $125 млн на борьбу с коронавирусом. А в прошлом месяце Маккензи Скотт, бывшая жена Безоса, заявила, что за 4 месяца пожертвовала более $4 млрд для продовольственных банков и фондам чрезвычайной помощи.