Благодарю вас за прием и аппетитную жену - Макрон оконфузился на пресс-конференции

Президент Франции Эммануэль Макрон сконфузился на встрече с премьер-министром Австралии Малкольм Тернбулл. Макрона назвал его жену Люси "аппетитной".
Конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, пишет asn.in.ua.
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Макрон употребил слово delicieux, которое в английском языке применяется к еде, но чаще имеет сексуальный подтекст.
"Я хочу поблагодарить вас за прием и вашу аппетитную жену", - сказал Макрон.
Австралийский премьер не отреагировал на эту забавную ситуацию. Тернбулл, согласно делового этикета, уважительно принял слова благодарности.
276 человек задержала полиция Парижа во время подавления беспорядков на манифестации 1 мая. 102 из них сейчас находятся под стражей. По предварительным данным, экстремисты "нанесли ущерб 31 магазина, сожгли шесть автомобилей, еще 10 автомашин пострадали от их действий".
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