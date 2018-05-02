Благодарю вас за прием и аппетитную жену - Макрон оконфузился на пресс-конференции

"Я хочу поблагодарить Вас за прием и Вашу аппетитную жену", - сказал Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон сконфузился на встрече с премьер-министром Австралии Малкольм Тернбулл. Макрона назвал его жену Люси "аппетитной".

Конфуз произошел во время пресс-конференции лидеров двух стран в Сиднее, пишет asn.in.ua.

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Макрон употребил слово delicieux, которое в английском языке применяется к еде, но чаще имеет сексуальный подтекст.

"Я хочу поблагодарить вас за прием и вашу аппетитную жену", - сказал Макрон.

Австралийский премьер не отреагировал на эту забавную ситуацию. Тернбулл, согласно делового этикета, уважительно принял слова благодарности.

276 человек задержала полиция Парижа во время подавления беспорядков на манифестации 1 мая. 102 из них сейчас находятся под стражей. По предварительным данным, экстремисты "нанесли ущерб 31 магазина, сожгли шесть автомобилей, еще 10 автомашин пострадали от их действий".