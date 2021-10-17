Билла Клинтона выписали из больницы в Калифорнии

Бывшего президента США Билла Клинтона в воскресенье, 17 октября, выписали из больницы в Калифорнии, куда он попал несколько дней назад из-за урологической инфекции, сообщает CNN.

Когда Клинтон покидал заведение, его под руку держала жена Хиллари. На вопрос, как он себя чувствует, 42-й американский президент поднял вверх большой палец.

Клинтона должны были выписать еще вчера, но оставили в больнице, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков. По словам врачей, он проходил лечение в реанимации не потому, что ему нужна была интенсивная терапия, а для конфиденциальности и безопасности.

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15 октября Клинтона госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на его кровоток.