Билла Клинтона выписали из больницы в Калифорнии

 
Ексклюзивы
1/5
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
"Вышел на биржу, где к нему присматриваются инвесторы": политическое будущее Разумкова определят считанные недели
1 Просмотров: 1440
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
"К чему не дотронься - грибок на грибке. Жесть": как дом в Киеве покрылся плесенью и убивает жителей
Просмотров: 2439
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Легковушка врезалась в эвакуатор и сгорела дотла: показали последствия ДТП с четырьмя погибшими
Просмотров: 873
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Порошенко плел сети, Разумкову подарили "змею", Зеленский поехал на передовую - как прошла неделя политиков
Просмотров: 999
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 2862
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 1854
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 1188
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1980
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 3942
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 153
Фото
Все фото
4
6
3
12
6
&quot;Рождественский поросенок&quot;: Роулинг выпустила первый детский роман после &quot;Гарри Поттера&quot;
"Рождественский поросенок": Роулинг выпустила первый детский роман после "Гарри Поттера"
Курортный остров всколыхнуло мощное землетрясение. Есть жертвы
Курортный остров всколыхнуло мощное землетрясение. Есть жертвы
США поймали Россию на лжи в ситуации с военными кораблями
США поймали Россию на лжи в ситуации с военными кораблями
Десятки тысяч людей в Тбилиси вышли поддержать Саакашвили
Десятки тысяч людей в Тбилиси вышли поддержать Саакашвили
По акции протеста стреляли снайперы. Минимум шесть убитых
По акции протеста стреляли снайперы. Минимум шесть убитых
Видео
Все видео
Горели здания: в российской колонии произошел масштабный бунт
Горели здания: в российской колонии произошел масштабный бунт
"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
"Путин - х**ло" - тысячи митингующих в Армении спели украинский хит
Мужчина построил дом, который вращается вокруг своей оси
Мужчина построил дом, который вращается вокруг своей оси
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Появилось видео смертельной аварии с участием Собчак
Появилось видео смертельной аварии с участием Собчак
Интервью
1/5
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
"Ермак, Смирнов и Татаров убивают судебную реформу" - Жернаков
Просмотров: 1278
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1431
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 639
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 1008
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1089
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 684
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
воскресенье, 17 октября 2021 21:58

Билла Клинтона выписали из больницы в Калифорнии

  Комментировать

Бывшего президента США Билла Клинтона в воскресенье, 17 октября, выписали из больницы в Калифорнии, куда он попал несколько дней назад из-за урологической инфекции, сообщает CNN.

Когда Клинтон покидал заведение, его под руку держала жена Хиллари. На вопрос, как он себя чувствует, 42-й американский президент поднял вверх большой палец.

 

Клинтона должны были выписать еще вчера, но оставили в больнице, чтобы продолжить внутривенный курс антибиотиков. По словам врачей, он проходил лечение в реанимации не потому, что ему нужна была интенсивная терапия, а для конфиденциальности и безопасности.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билл Клинтон написал политический роман: уже готовят экранизацию

15 октября Клинтона госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на его кровоток.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Билла Клинтона выписали из больницы в Калифорнии». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
17
октября

"Динамо" впервые стало чемпионом СССР

Князь заложил первый камень в строительство Златоверхого собора

Самое читаемое
Тигипко вышел на публику с новой пассией
Тигипко вышел на публику с новой пассией
15
 Просмотров: 9047
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
В Киеве умерла эпатажная 73-летняя светская львица
5
 Просмотров: 5166
&quot;Пошел на х** в Москву&quot; - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
"Пошел на х** в Москву" - ведущего телеканала Мураева обматерили в Первомайске
 1 Просмотров: 5130
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
9
 3 Просмотров: 5058
&quot;Слуги&quot; и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане
"Слуги" и правительство Шмыгаля показали антирекорд. Такого не было ни при Гончаруке, ни при Гройсмане Просмотров: 4104
Мир
В мире увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности - генсек ООН
В мире увеличилось количество людей, живущих за чертой бедности - генсек ООН Просмотров: 9
Президента Чехии госпитализировали, у него больная печень - СМИ
Президента Чехии госпитализировали, у него больная печень - СМИ Просмотров: 216
В Польше произошло землетрясение
В Польше произошло землетрясение Просмотров: 621
Турция смягчит визовые требования для медицинских туристов
Турция смягчит визовые требования для медицинских туристов Просмотров: 54
Отец смертельно больного мальчика сам создал лекарства
Отец смертельно больного мальчика сам создал лекарства Просмотров: 1683
Больше всего комментируют
14
Кива с автоматом и салютом "отпраздновал" годовщину смерти Бандеры
8
Порошенко вручили именную награду "30 лет Независимости Украины"
4
СНБО ошибочно ввела санкции против 108 человек - секретарь
3
Народный депутат опубликовала романтические фото с Саакашвили
2
СНБО утвердил две стратегии: биозащиты и и информационной безопасности
Голосов: 173
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть