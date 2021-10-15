Клинтона госпитализировали. Врачи назвали причину

Билл Клинтон попал в больницу. Фото: ТСН

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния. Его диагноз не связан с Covid-19.

"Это инфекция в крови, которая известна как сепсис (заражение крови)", - сказал ведущий CNN в прямом эфире.

Позже врачи Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине сообщили, что Клинтона госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на его кровоток.

"Он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии для тщательного мониторинга. Ему ввели внутривенные антибиотики. Он остается в больнице для постоянного мониторинга", — говорится в заявлении врачей.

Клинтон был в отделении интенсивной терапии ради конфиденциальности и безопасности, а не потому, что ему нужна интенсивная терапия.

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Клинтон находится в хорошем настроении, разговаривает с семьей и персоналом, и, по словам его врачей и его сотрудников, он встает и ходит.

"После двух дней лечения его количество лейкоцитов имеет тенденцию к снижению, и он хорошо реагирует на антибиотики", — сказали врачи. "Мы надеемся, что он скоро вернется домой".

Бывший президент США Билл Клинтон выпустил политический роман "Президент исчез" (President is Missing). Написал книгу в соавторстве с американским писателем Джеймсом Паттерсоном, известным по серии романов о криминальном психологе Алексе Кроссе. По сюжету, вымышленный президент Джонатан Линкольн Данкен должен не допустить масштабную кибератаку, которая угрожает всему миру. Однако незадолго до нее исчезает.