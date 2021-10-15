Клинтона госпитализировали. Врачи назвали причину

 
Ексклюзивы
1/5
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
"Только не бейте энкаведистов": воспроизвели бой УПА против советских оккупантов
Просмотров: 549
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
"У нас полетели снаряды" - в Киеве прошел многотысячный марш ко Дню защитников и защитниц
Просмотров: 819
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
"Мечтаю на "Донбасс Арене" написать "Ср*ка новороссии": истории пяти защитников Украины
Просмотров: 909
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
14 октября превращаем в 23 февраля в новой желто-синей обертке
Просмотров: 1773
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
"Его последние слова были:" Посиди возле меня "- как проводили в последний путь музыканта Миська Барбару
Просмотров: 2970
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Средства на Музей Голодомора будут собирать на грандиозном художественном вечере во Львове
Просмотров: 144
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
"Он был абсолютно счастливым": в Харькове прощаются с музыкантом Миськом Барбарой - фото
Просмотров: 1845
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Подозреваемого в изнасиловании полицейского уволили с работы
Просмотров: 585
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
"Хорошая женщина, которая кому-то нравится в Офисе президента" - эксперт о кандидате на должность министра обороны
3 Просмотров: 1548
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Дроны-разведчики и роботы-саперы: уникальную военную технику показывают на Михайловской площади
Просмотров: 1989
Фото
Все фото
12
6
11
3
11
Десятки тысяч людей в Тбилиси вышли поддержать Саакашвили
Десятки тысяч людей в Тбилиси вышли поддержать Саакашвили
По акции протеста стреляли снайперы. Минимум шесть убитых
По акции протеста стреляли снайперы. Минимум шесть убитых
Прыжок из космоса: парашютист преодолел скорость звука
Прыжок из космоса: парашютист преодолел скорость звука
Садовые статуи пары пенсионеров оказались древнеегипетскими реликвиями
Садовые статуи пары пенсионеров оказались древнеегипетскими реликвиями
На Мексику обрушился мощнейший ураган
На Мексику обрушился мощнейший ураган
Видео
Все видео
Мужчина построил дом, который вращается вокруг своей оси
Мужчина построил дом, который вращается вокруг своей оси
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Космическая компания Безоса во второй раз отправила в космос туристов
Появилось видео смертельной аварии с участием Собчак
Появилось видео смертельной аварии с участием Собчак
Назвали рост самой высокой женщины в мире
Назвали рост самой высокой женщины в мире
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Ксения Собчак попала в смертельное ДТП
Интервью
1/5
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
"Власть гарантирует безопасность Коломойского" - Юрий Николов о коррупции и рукожопии, "обилечивании" олигархов
1 Просмотров: 1368
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Петраковщина: что нужно знать о кризисе "Барселоны"
Просмотров: 630
Украина не готова к новой волне коронавируса
Украина не готова к новой волне коронавируса
3 Просмотров: 981
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
Людей бросали за решетку за митинги в Бабьем Яру
1 Просмотров: 1080
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
"Зеленский схватил олигархов за причинное место" - Виктор Чумак
4 Просмотров: 2205
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 октября 2021
Просмотров: 207
Мадонни метрополітену
Давніше, коли краще бачив, забавлявся ось чим. Вранці, підіймаючись ескалатором нагору на станції метро Шулявська, колекціонував очима дівчат, які ...
пятница, 15 октября 2021 05:18

Клинтона госпитализировали. Врачи назвали причину

  Комментировать
Клинтона госпитализировали. Врачи назвали причину
Билл Клинтон попал в больницу. Фото: ТСН

Бывший президент США Билл Клинтон госпитализирован в штате Калифорния. Его диагноз не связан с Covid-19.

"Это инфекция в крови, которая известна как сепсис (заражение крови)", - сказал ведущий CNN в прямом эфире.

Позже врачи Медицинского центра Калифорнийского университета в Ирвине сообщили, что Клинтона госпитализировали из-за инфекции мочевыводящих путей, которая распространилась на его кровоток.

"Он был госпитализирован в отделение интенсивной терапии для тщательного мониторинга. Ему ввели внутривенные антибиотики. Он остается в больнице для постоянного мониторинга", — говорится в заявлении врачей.

Клинтон был в отделении интенсивной терапии ради конфиденциальности и безопасности, а не потому, что ему нужна интенсивная терапия.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Билл Клинтон женился

Клинтон находится в хорошем настроении, разговаривает с семьей и персоналом, и, по словам его врачей и его сотрудников, он встает и ходит.

"После двух дней лечения его количество лейкоцитов имеет тенденцию к снижению, и он хорошо реагирует на антибиотики", — сказали врачи. "Мы надеемся, что он скоро вернется домой".

Бывший президент США Билл Клинтон выпустил политический роман "Президент исчез" (President is Missing). Написал книгу в соавторстве с американским писателем Джеймсом Паттерсоном, известным по серии романов о криминальном психологе Алексе Кроссе.

По сюжету, вымышленный президент Джонатан Линкольн Данкен должен не допустить масштабную кибератаку, которая угрожает всему миру. Однако незадолго до нее исчезает.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Клинтона госпитализировали. Врачи назвали причину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
Кароль, Астафьева и Кардашьян: кто из звезд часто не надевает бюстгальтер
10
 Просмотров: 7182
Председатель фракции &quot;Слуга народа&quot; Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
Председатель фракции "Слуга народа" Арахамия по ночам заседает в ресторанах с ОПЗЖ
 1 Просмотров: 4815
&quot;Только не включай жертву&quot; - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях
"Только не включай жертву" - Бабкина в секси-бикини подумала о сложностях
5
 Просмотров: 4248
&quot;Нобель&quot; не спасет: Путин пригрозил журналисту Муратову списком экстремистов
"Нобель" не спасет: Путин пригрозил журналисту Муратову списком экстремистов Просмотров: 3447
Вероятна большая война с РФ - волонтер
Вероятна большая война с РФ - волонтер Просмотров: 3033
Мир
Двое подростков из Австралии жестоко убили 14 кенгуру
Двое подростков из Австралии жестоко убили 14 кенгуру Просмотров: 81
Принц Уильям раскритиковал богатых туристов за полеты в космос
Принц Уильям раскритиковал богатых туристов за полеты в космос Просмотров: 117
Самый старый белый носорог в мире умер. Известно, сколько ему было лет
Самый старый белый носорог в мире умер. Известно, сколько ему было лет Просмотров: 153
В Москве сорвали показ фильма о Голодоморе: полиция заблокировала людей и изъяла технику
В Москве сорвали показ фильма о Голодоморе: полиция заблокировала людей и изъяла технику Просмотров: 108
Достаточно пол дозы. Одобрили ревакцинацию вакциной Moderna
Достаточно пол дозы. Одобрили ревакцинацию вакциной Moderna Просмотров: 207
Больше всего комментируют
22
За антисемитизм готовят уголовную ответственность
14
Экс-главу ГУР Бурбу уволили с воинской службы — журналист
6
Дело Медведчука: Венедиктова обвинила Администрацию Порошенко
4
Россия бьет рекорды по смертности от коронавируса
4
Генконсульство РФ в Харькове поздравило украинцев с Днем защитника и назвало Путина диктатором
Голосов: 84
Голосование Поддерживаете запрет всем артистам из РФ выступать в Украине?
  • Да
  • Нет
Просмотреть