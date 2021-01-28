Билл Гейтс предупредил о пандемии, которая страшнее, чем Covid-19

Фонд Гейтса выделил до $100 млн на борьбу с Covid-19. Фото: Reuters

Следующая пандемия может быть в десятки раз хуже, чем та, которую принес вирус SARS-CoV-2.

"Эта пандемия ужасна, но следующая может быть в десятки раз хуже", заявил основатель Microsoft миллиардер Билл Гейтс в интервью Süddeutsche Zeitung и в своем блоге.

Миллиардер в личном блоге сравнил коронавирусную эпидемию с войной и просит воспринимать угрозу серьезно.

Он считает, что уже сейчас нужно тратить миллиарды для борьбы со следующими пандемиями, чтобы спасти людей и деньги в будущем. Гейтс уверен, что основная часть этих инвестиций должна поступить из богатых стран.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Богатства самых богатых, заработанного за время пандемии, достаточно, чтобы вакцинировать человечество

"Чтобы остановить следующую пандемию, потребуется тратить десятки миллиардов долларов в год – большие инвестиции, но помните, что пандемия Covid-19, по оценкам, обойдется миру в $28 трлн. Миру нужно потратить миллиарды, чтобы спасти триллионы (и предотвратить миллионы смертей). Я думаю об этом как о лучшем и наиболее экономичном страховом полисе, который может купить мир", сказал Гейтс.

В начале 2020 года фонд Гейтса выделил до $100 миллионов на борьбу с Covid-19. Также известно, что Гейтс сделал прививку от Covid-19. Об этом он сообщил в Тwitter. "Одним из преимуществ моего возраста (65 лет) является то, что я привилегия - право на вакцину против Covid-19. На этой неделе я сделал первую прививку и чувствую себя прекрасно. Спасибо всем ученым, участникам исследований, регуляторным органам и медицинским работникам на передовой , которые привели нас к этому", - отметил он.