"Бежите как можно быстрее" - в 200-тысячном городе идут кровавые бои

Афганские силы просят мирных жителей покинуть город. Фото: Reuters

В Афганистане талибы в любой момент могут захватить город Лашкаргах в провинции Гильменд с населением 200 тыс. человек.

Афганские силы просят мирных жителей бежать, пишет The Guardian.

"В ключевой столице афганской провинции происходят ожесточенные бои. "Талибан" уже взял под свой контроль девять районов, поскольку афганское правительство и американская авиация наносили удары по их позициям", - заявил заместитель главы совета провинции Гильменд Маджид Ахунд.

Афганский генерал Сами Садат, возглавляющий военные действия в Гильменде, приказал жителям эвакуироваться из города.

"Пожалуйста, уезжайте как можно скорее, чтобы мы могли начать нашу операцию. Знаю, вам очень тяжело покидать свои дома - это тяжело и для нас, - но это необходимо сделать на несколько дней. Мы боремся с врагом и не оставим в живых ни одного Талиба", - сказал он.

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США покидают Афганистан после 20 лет войны в этой стране. Президент Джо Байден заявил, что вывод войск завершится до 31 августа. Раньше планировали сделать это до 11 сентября. Параллельно террористы из "Талибана" захватывают страну, вытесняя правительственные силы. Согласно данным талибов, они захватили 85% страны. Кабул говорит о трети территории. Афганские военные, которые так долго сдерживали боевиков в горах, бегут.