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пятница, 30 июля 2021 12:45

Связали и перерезали горло: боевики казнили известного комика

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Связали и перерезали горло: боевики казнили известного комика
Комик служил в полиции Афганистана. Фото: twitter.com/mustafa_bag

Боевики в Афганистане казнили известного блогера и комика страны Назара Мохаммеда.

Родственники обвиняют в преступлении террористическое движение "Талибан", пишет India Blooms.

"Инцидент произошел во время боев между "Талибаном" и правительственными войсками близ города Кандагар. Сначала в интернете распространили видео, на котором люди с оружием удерживают в автомобиле Мохаммада со связанными за спиной руками. Впоследствии СМИ обнародовали новые фото, на которых комика прижали спиной к дереву. А на остальных кадрах он уже лежит на земле с перерезанным горлом", - говорится в публикации.

Хотя талибы отрицают свою причастность, семья Мохаммеда уже обвинила их в убийстве. Пользователи Twitter остро отреагировали на преступление. Люди в соцсетях чтят память казненного.

"Они не хотят, чтобы мусульмане смеялись, пели, танцевали и были счастливы. Им нужны безумные мусульмане, которые могут действовать подобно зомби", – прокомментировала событие активистка Субухи Хан.

В прошлом комик служил в полиции Афганистана. Талибы задержали Мохаммада, избили, а затем повесили тело на дереве, отмечает журналист Шариф Хасан.

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США покидают Афганистан после 20 лет войны в этой стране. Президент Джо Байден заявил, что вывод войск завершится до 31 августа. Раньше планировали сделать это до 11 сентября. Параллельно террористы из "Талибана" захватывают страну, вытесняя правительственные силы. Согласно данным талибов, они захватили 85% страны. Кабул говорит о трети территории. Афганские военные, которые так долго сдерживали боевиков в горах, бегут.

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Дата
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