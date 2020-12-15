Без воды и туалетов: ООН и ВОЗ заявили о неприемлемом состоянии больниц в мире

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в 47 наименее развитых странах мира. Фото: pixabay

Надлежащих санитарно-гигиенических условий нет в каждом 4-м медицинском учреждении в мире.

В частности водопровода, что нельзя игнорировать в период пандемии, сообщили в совместном заявлении ВОЗ и Детского фонда ООН - ЮНИСЕФ.

"Работая в учреждениях, где нет чистой воды, нормальных туалетов и даже мыла, медицинские работники и пациенты подвергают свою жизнь опасности", - отметила исполнительный директор ЮНИСЕФ Генриетта Фор.

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По ее словам, эта ситуация существовала и до пандемии Covid-19, "но сейчас такие проявления неравенства уже нельзя игнорировать". В таких неприемлемых условиях работают и лечатся почти 1,8 млрд медиков и пациентов. Все они подвержены повышенному риску заражения Covid-19 и другими заболеваниями.

Согласно этим заявлением ЮНИСЕФ и ВОЗ, "пандемия Covid-19 обнаружила ряд серьезных недостатков в системах здравоохранения". В каждой 4-й больнице нет водоснабжения, в каждой 3-й - устройств для гигиенической обработки рук в местах оказания помощи, в каждом 10-м заведении нет вообще никаких предметов санитарии, в том числе туалетов. А примерно треть больниц мира не оснащена безопасными средствами сортировки и утилизации отходов.

Наиболее неблагоприятная ситуация сложилась в 47 наименее развитых странах мира, где в каждой 2-й больнице и поликлинике нет базового водоснабжения, а в 3 из 5 нет туалетов.

2021 года человечество может ожидать катастрофа - пандемия, голод, вооруженные конфликты, экономический спад. Возможно, самая тяжелая за последние 75 лет гуманитарный кризис. Об этом сообщил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с Covid-19.