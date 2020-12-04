Следующий год будет катастрофическим - ООН

В приоритете ООН - проблемы дестабилизации, голода и миграции. Фото: Reuters

В 2021 году человечество может ожидать катастрофа - пандемия, голод, вооруженные конфликты, экономический спад.

Возможно, самая тяжелая за последние 75 лет гуманитарный кризис. Об этом сообщил директор Всемирной продовольственной программы ООН Дэвид Бизли на специальном заседании Генассамблеи ООН, посвященном борьбе с Covid-19.

"2021 будет буквально катастрофическим, исходя из того, что мы видим на этом этапе", - отметил Бизли.

Он заявил, что на сегодняшний день на грани голодной смерти находятся 135 миллионов лиц - через вооруженные конфликты. А из-за пандемии коронавируса количество голодающих на планете возросло до 270 миллионов.

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Бизли также добавил, что если удастся собрать средства, то гуманитарного кризиса может и не быть.

"В следующем году мы не сможем профинансировать все. Так что мы должны уделять приоритетное внимание проблемам дестабилизации, голода и миграции", - рассказал он и добавив, что тогда человечество сможет "пережить 2021".

За последние сутки в Украине обнаружили 15 131 нового больного коронавирусом. Из них детей - 649, медработников - 681. По состоянию на утро 4 декабря имеем 787891 лабораторно подтвержденный случай Covid-19.