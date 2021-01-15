Бессимптомный коронавирус дал осложнения - ребенку ампутируют ноги

10-летний Дейсон Джемисон получил тяжелые осложнения после бессимптомно перенесенного ковиду. Фото: Бритни Отман

Осложнения от Covid-19 в ребенка вызвали резкое ухудшение состояния и привели к необходимости ампутации ног.

Такие осложнения редки и очень трудно лечатся, сообщает из Мичигана fox17online.com.

В 10-летнего Дейсона Джемисона из города Шелби в штате Мичиган, США, поднялась температура 21 декабря. Мать немедленно отвезла его в больницу. Врачи диагностировали у мальчика детский мультисистемный воспалительный синдром, известный как MIS-C.

Жизнь Джемисона спасают в детской больнице Хелен Девос. Врачи сделали заявление, что этот случай осложнений от коронавируса - самый тяжелый в штате.

Чтобы понять, насколько редки заболевания, приводят данные, что из 5 тыс. детских пациентов с положительным результатом теста на Covid только 21 пациент лечился от MIS-C.

Симптомами могут быть температура, покраснение глаз, сыпь, воспаление лимфатических узлов, рвота или диарея. Точная причина, почему возникает такое осложнение, неизвестна.

"Существует мнение, что может быть генетический триггер, но мы пока не знаем, какой именно и почему. Мы видели, как MIS-C случается и с детьми любого педиатрического возраста, расы и пола. Поэтому мы еще многому учимся", - сказала доктор Розмари Оливеро, врач и заведующий отделением детских инфекционных болезней.

По словам врача, синдром обычно развивается в период с 2 до 8 недель после заражения. Дейсон Джемисон переболел ковидом бессимптомно. В течение 2 недель у него проявился MIS-C.

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Это состояние вызвал сильные отеки ног ребенка. Несмотря на все старания сохранить конечности, врачи были вынуждены признать, что мальчик потерял подвижность и чувствительность ног. Решение об ампутации было принять непросто.

"Это действительно трудно. Если это сделают, каким будет его жизнь потом? Он любит играть в футбо", - сказала мать Джемисона Бритни Отман.

Но женщина продолжает надеяться, что у ее сына еще будет возможность жить активно благодаря протезированию. Для семьи открыли сбор средств на оплату медицинских счетов.

Личный врач Папы Римского Франциска 78-летний Фабрицио Соккорсо скончался в больнице от осложнений коронавирусной инфекции. Ранее у него диагностировали онкологическое заболевание, а впоследствии он заразился Covid-19.