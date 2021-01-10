Умер личный врач папы Римского

Личный врач папы Римского Франциска 78-летний Фабрицио Соккорсо скончался в больнице от осложнений коронавирусной инфекции.
Ранее у него диагностировали онкологическое заболевание, а впоследствии он заразился Covid-19. Об этом сообщает Vatican News.
Именно осложнения от коронавируса стали причиной его смерти.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Папа Римский раскритиковал тех, кто летал в отпуск во время карантина
Соккорсо получил специальность медика-хирурга, однако его квалификация была намного шире. Он преподавал иммунологии, занимался лечением болезней печени и пищеварительной системы. Кроме того, он консультировал управления здравоохранения и гигиены Ватикана и был экспертом в медицинской консультации Конгрегации по делам святых.
Своим личным врачом папа Римский Франциск назначил его в 2015 году.
Известную российскую актрису Лию Ахеджакову на днях госпитализировали с коронавирусом в одну из московских больниц. Она занимает активную антикремлевскую позицию и поддерживает Украину.
Комментарии