Умер личный врач папы Римского

Svoyim osobystym likarem papa Rymsʹkyy Frantsysk pryznachyv Sokkorso v 2015 rotsi. Foto: Reuters 92 / 5000 Результаты перевода Своим личным врачом папа Римский Франциск назначил Соккорсо в 2015 году. Фото: Reuters

Личный врач папы Римского Франциска 78-летний Фабрицио Соккорсо скончался в больнице от осложнений коронавирусной инфекции.

Ранее у него диагностировали онкологическое заболевание, а впоследствии он заразился Covid-19. Об этом сообщает Vatican News.

Именно осложнения от коронавируса стали причиной его смерти.

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Соккорсо получил специальность медика-хирурга, однако его квалификация была намного шире. Он преподавал иммунологии, занимался лечением болезней печени и пищеварительной системы. Кроме того, он консультировал управления здравоохранения и гигиены Ватикана и был экспертом в медицинской консультации Конгрегации по делам святых.

Своим личным врачом папа Римский Франциск назначил его в 2015 году.

Известную российскую актрису Лию Ахеджакову на днях госпитализировали с коронавирусом в одну из московских больниц. Она занимает активную антикремлевскую позицию и поддерживает Украину.